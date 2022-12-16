Общество

Вылет самолета из Москвы в Псков задерживается

Вылет самолета из Москвы в Псков задерживается до 11:45 из-за метеоусловий в аэропорту отправления 18 декабря.

Источник: аэропорт Внуково

Около 56 авиарейсов задержаны или отменены в Москве в воскресенье, следует из данных онлайн-табло столичных аэропортов. По данным ТАСС на 09:43 мск, в аэропорту «Шереметьево» задержаны девять рейсов, отменены два. В «Домодедово» задержаны 19 рейсов, отменен один. Во «Внуково» отменены шесть рейсов, задержаны 19.

Вчера, 17 декабря, во «Внуково» шесть рейсов задержали, десять отменили; в «Домодедово» задержали восемь рейсов и один отменен; в «Шереметьево» шесть рейсов задержаны, шесть были отменены по данным РИА Новости.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил ТАСС, в Москве и Подмосковье в субботу прогнозируются местами сильный снег и гололедица. В воскресенье снег станет еще сильнее, ожидаются метель с ветром скоростью до 15 м/с и сложные условия для автомобилистов и пилотов.