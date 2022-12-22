Общество

Ольга Тимофеева назвала Жанну Малышеву образцом такта и милосердия

Председатель комитета по культуре Ольга Тимофеева выразила свои соболезнования близким ушедшей из жизни сегодня, 22 декабря, Жанны Малышевой. Об этом она написала в своем в своём Telegram-канале

«Сегодня с грустью на душе вспоминаю светлый образ Жанны Николаевны. Меня всегда притягивала ее доброта, отзывчивость и теплота. Она была для меня образцом такта и милосердия», – написала Ольга Тимофеева.

Бывший председатель комитета по культуре Псковской области, заместитель директора по развитию и продвижению Государственного историко-литературного и природно-ландшафтного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» Жанна Малышева ушла из жизни сегодня, 22 декабря.

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«Горестно осознавать, что такие люди покидают нашу землю. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким! Переживаю потерю Жанны Николаевны вместе с вами», – заключила Ольга Тимофеева.