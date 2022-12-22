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Ушла из жизни экс-председатель комитета по культуре Псковской области Жанна Малышева

Бывший председатель комитета по культуре Псковской области, заместитель директора по развитию и продвижению Государственного историко-литературного и природно-ландшафтного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» Жанна Малышева ушла из жизни сегодня, 22 декабря.

Директор Государственного историко-литературного и природно-ландшафтного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» Георгий Василевич выразил свои соболезнования.

«Жанна Николаевна Малышева умерла. Ее улыбка, сияющие добротой глаза – это она сама, ее душа. Такой она была. И этот свет все еще с нами. Частица его согревает и утешает. Этим светом она с любовью и вниманием встречала каждого, кого Господь посылал ей навстречу. Доброта, любовь и молитва. Трудности и горести, а они не минуют никого, Жанна Николаевна встречала с терпением и верой в то, что Господь не оставит, с терпением и добротой. Все еще не верится, что голос ее умолк, что ее нет, что завтра начнется новый день, в котором все мы, кто знал Жанну Николаевну, будем сиротами без нее», – написал Георгий Василевич.

Он отметил любовь Жанны Малышевой к жизни, ее опыт и ответственность, а также способность находить коммуникацию с людьми.

«Жанна Николаевна умела любить и ценить жизнь. Она, воспитанная в доброте и внимании своих близких, умела трудиться и объединять людей. Вести за собой и делиться созидательной силой, которая вместе с верой, неизменно укреплявшей ее, помогала творить простые и великие чудеса. Добрые дела. Самый большой ее дар нам – пример живой деятельной любви. Человек огромного опыта, высочайшей ответственности за каждое дело, которое она исполняла, Жанна Николаевна была щедро одарена умением вдохновлять и вести за собой, творить, открывать и поддерживать в людях таланты и веру в свои силы. За последний год жизни она сдружила десятки людей, дала им почувствовать высокое счастье причастности к общему делу Жизни. Жанна (Иоанна), ее душа, – была лучом Божественного Света. Утрата невосполнима. Но час расставания этот свет, эта любовь, этот пример прожитой с памятью о Боге настоящей доброй жизни, единственное, что примиряет с утратой. Сиротливо. Невосполнимо. Но у Бога все живы. Господи, упокой душу рабы твоей Иоанны в свете любви Твоей», – заключил Георгий Василевич.

О месте и времени прощания будет сообщено дополнительно.

Жанна Малышева родилась 9 ноября 1970 года в городе Барановичи Брестской области Республики Беларусь.

В 1993 году окончила Минский институт культуры по специальности культурно-просветительская работа.

В 2003 году окончила Северо-Западную академию государственной службы по программе «Государственное и муниципальное управление».

1991 г. - руководитель детского коллектива драмы (ДК им. Ленина).

1994 г. - заместитель директора по организационно-массовой работе (ДК им. Ленина).

1997 г. - директор городского ДК им. Ленина.

С 2001 года по 2014 год - директор Великолукского драматического театра.

4 марта 2012 года избрана депутатом Великолукской городской Думы пятого созыва.

С июля 2012 года по апрель 2014 года - депутат Псковского областного Собрания пятого созыва в связи с досрочным прекращением полномочий Михаила Гавунаса.

С апреля 2014 года - председатель комитета по культуре Псковской области. В 2021 году покинула этот пост.

До настоящего времени работала заместителем директора по развитию и продвижению Пушкинского заповедника.

Неоднократно награждалась грамотами и благодарностями комитета культуры г. Великие Луки.

За большой личный вклад в социально-экономическое развитие г. Великие Луки неоднократно награждалась грамотами и благодарностями администрации г. Великие Луки.

Занесена на городскую доску Почета (распоряжение администрации г. Великие Луки от 06.03.2006 г. № 213р).

Награждалась грамотами и благодарностями комитета по культуре Псковской области.

За большой вклад в развитие культуры награждена Почётной грамотой Министерства культуры РФ (2010).