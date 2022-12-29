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Общество

В ответе за тех, кого приручили

30.12.2022 10:41|ПсковКомментариев: 0

Жизнь владельцев домашних животных в 2023 году может существенно измениться. Депутаты планируют ввести штрафы за выкинутых кошек и собак, начать рассматривать законопроект об обязательной регистрации и введении правил для коммерческого разведения. Поможет ли это сократить поголовье бездомных животных, и работают ли уже принятые законы, поинтересовалась у псковских зоозащитников Псковская Лента Новостей.

 

Новые штрафы

В настоящее время закон защищает братьев меньших от жестокого обращения. Еще в 2018-году в России запретили выкидывать домашних животных на улицу, использовать эвтаназию без веских на то причин, содержать диких зверей в квартирах, натравливать четвероногих на людей. Также были установлены правила выгула животных, обязанность лицензирования для цирков и зоопарков. А с 2022-года появились требования к местам продажи животных. Однако всех перечисленных мер очевидно недостаточно — законы в этой сфере либо не работают на местах, либо требуют доработки.

Так, заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов обращал внимание на новый закон о запрете продажи кошек и собак на птичьих рынках. В нынешнем виде документ не исключает торговли питомцами в зоомагазинах, где условия содержания оставляют желать лучшего. Депутат уверен, что требования слишком либеральные, поэтому нужно ввести полный запрет на реализацию животных в магазинах. По мнению Владимира Бурматова, люди вполне могут покупать зверей в питомниках или брать в приютах. Он заявил, что данный закон будет обсуждаться с представителями Минприроды на совещании в начале 2023 года.

Также в следующем году законодатели планируют ввести сразу шесть новых составов в КоАП РФ. В частности, могут появиться штрафы за выброшенных питомцев (в районе 30 тысяч рублей), за покусы и нарушения в сфере обращения с животными в зоопарках и цирках, которые прошли лицензирование, - до 200 тысяч рублей. До 150 тысяч рублей придётся заплатить за наличие дома зверей, запрещенных к содержанию. Речь в том числе о наказании для фотографов, которые используют диких животных для наживы на пляжах и на набережных.

Кроме того, Госдума намерена начать рассмотрение законопроекта об обязательной регистрации и введении правил для коммерческого разведения животных, запретить вылов морских млекопитающих в так называемых «культурно-просветительских» целях. Планируется расширение перечня ветеринарных препаратов и практики строительства приютов в регионах. Что касается последнего, Владимир Бурматов предлагает на эти цели направлять штрафы за нарушения в сфере обращения с животными. А законодатели Ленинградской области выступили с инициативой передавать пустующие здания муниципальным приютам.

Еще одна важная тема — перевозка животных авиатранспортом. Уже не первый год идет речь о том, что авиакомпаниям следует смягчить правила перевозки питомцев, чтобы большинство из них могли летать в салоне вместе с хозяевами. Вопрос остро встал после очередной трагедии — на этот раз на рейсе в Калининград немецкий охотничий терьер выбрался из переноски в багажном отделении и загрыз кошку.

Трудности менталитета

Зоозащитники положительно относятся ко всем принятым и рассматриваемым инициативам. «Все эти нововведения очень актуальные, но есть огромное «но» — менталитет, - считает председатель ПРОО «Зоозащита» Вера Короткова. - Наших людей пугать штрафами, заставлять обязательно регистрировать — это, в первую очередь, повлияет на количество новых брошенных животных. Мы не привыкли платить за то, что когда-то было бесплатным, а обязательная регистрация ассоциируется с налогами. Заставить бабушку зарегистрировать свое очередное животное будет крайне проблематично. Она столько лет прожила, имела десяток животных и никого не регистрировала. Испуг присутствовать будет». По мнению Веры Коротковой, потребуется большая работа для правильного восприятия людьми нововведений.

«Надо будет внести в головы заводчиков, обычных людей и разводчиков, что эти меры будут работать только на улучшение жизни и людей, и животных», - добавила зоозащитница. Она подчеркнула, что во всем должен быть порядок. Пока же только в приютах строго следят за регистрацией обычных «двортерьеров», не допускают ненужного разведения. К волонтёрам зачастую попадают именно те, кто появился на свет в результате неконтролируемого коммерческого разведения. «Закрыв это направление законом, закроется и один из источников пополнения армии бездомных», - уверена Вера Короткова.

«Зоозащита» - волонтерская организация, которая за счёт пожертвований неравнодушных людей содержит небольшой приют «Лесопилка». Здесь живут, лечатся, стерилизуются, пристраиваются собаки и щенки, стерилизуются и передерживаются кошки. В приюте постоянно находятся от 100 до 140 животных. Сейчас проходит традиционная новогодняя акция «Исполнение желаний» в поддержку бездомных животных. Любой пскович может исполнить мечты подопечных «Зоозащиты». Питомцам необходимы крепкие ошейники и поводки, игрушки, лекарства, сухой корм для щенков и курица для взрослых собак, лежанки и когтеточки для котов. Подробности можно узнать на странице «Зоозащиты» в соцсети «ВКонтакте» или по телефону +7911-362-31-25.
 

Проблемы с ответственным содержанием

Штраф за выкинутых животных - хорошая инициатива, считает создатель великолукского Дома удивительных котов «Марсиаша», где оказывают помощь травмированным кошкам, София Зуева. Она также положительно оценивает идею введения правил коммерческого разведения животных, имеющих племенную ценность. «Если этим будут заниматься заводчики (люди, которые понимают, что они делают), а разведенцев станет меньше - это тоже хорошо», - заметила она.

Однако София Зуева не уверена, что всё это поможет сократить число бездомных. Она пояснила, что есть люди, до которых разумные доводы не доходят: «Это мое животное, я сам решаю - стерилизовать его или нет». А вопросы потомства потом приходится решать волонтерам.

«Ещё один важный момент - ветеринарная помощь становится все менее доступной финансово. Если человек многие свои вопросы со здоровьем может решить с помощью ОМС, то за животных надо платить полную стоимость, а часто это достаточно большие суммы. Поэтому, если появится какая-то программа льготной стерилизации и домашних животных, хуже не будет», - уверена зоозащитница.

Фото "Марсиашек". Юрик, Лиза, Пьер, Масик

Она напомнила, что принятые законы где-то работают, где-то нет. Причем под штрафы часто попадают люди, которые реально ответственно относятся к животным, но по стечению обстоятельств хозяина оштрафовали: собака случайно выбежала за калитку - злобный сосед написал жалобу. «А случаи, где у хозяев постоянно проблемы с ответственным содержанием, зачастую остаются безнаказанными», - вздохнула София Зуева.

Дом удивительных котов «Марсиаша» существует с февраля 2015 года. Сейчас там живут более 50 кошек и 5 собак. Большая часть животных были выброшены хозяевами, пострадали от рук жестоких людей. У каждого жителя своя сложная судьба. Лиза — породистая кошка, которую бросили на дачах. Неравнодушные люди нашли её зимой, но уже только с двумя рабочими лапками. Для своей породы Лиза очень интеллигентная, терпеливая, приятная дамочка. Юрик головой таранил машины на проезжей части. Оправился от черепно-мозговой травмы, научился ходить в лоток и играть с игрушками. Пьер Безухий пришел к волонтёрам этим летом и решил остаться на ПМЖ. Одно ухо потерял в боях, второе тоже было на грани потери, но его удалось сохранить. Йорка Масика хотели усыпить хозяева из-за кожной болезни или завезти в лес. Сейчас ему 9 лет, он лечится и радуется жизни. Как помочь этим и другим бездомным животным, можно почитать в группе Дома удивительных котов «Марсиаша» в соцсети «ВКонтакте».

«Плодильщики и разводня»

Поддерживает введение штрафов за выкинутых питомцев и основатель домашней передержки для котят «Вторая жизнь» в Пскове Анна Суворова. Однако, по её мнению, возникнут сложности с идентификацией животных. Для того, чтобы доказать, что именно этот человек выкинул конкретную собаку или кошку, все животные должны быть чипированы. «Не все будут этим заниматься по доброй воле. Тот, кто как раз способен выкинуть животное, не будет его чипировать», - считает волонтёр.

Что касаемо налогов, по её мнению, их тоже будут платить не «плодильщики» и «разводня», которые размножают собак и кошек в целях наживы. Анна Суворова предположила, что налоги коснутся в первую очередь добросовестных заводчиков, которые разводят животных по всем правилам, ходят на выставки. У таких людей каждая собака или кошка имеет родословную, по которой легко вычислить хозяина. «А чёрные разведенцы как плодили собак, так и будут это делать. И скрываться. Поэтому я считаю, что это палка о двух концах», - добавила Анна Суворова.

Фото Анны Суворовой

Домашняя передержка для котят «Вторая жизнь» полностью зависит от неравнодушных людей. Сейчас на попечении Анны около 30 котов. Маленькие котята на расхват: на каждого из тех, кого волонтёр выкармливает из пипетки, порой стоит очередь из семи желающих. Сейчас на передержке лишь один котёнок, он растет, но уже на брони. А взрослые коты и кошки, к сожалению, никому не нужны. «Красота - немаловажный фактор. Люди чаще смотрят на внешний вид животного. Мало тех, кто выбирает душой, кто сострадает животным, кто готов взять больных, старых на доживание. Большая часть людей хотят какого-нибудь красивого кота, чтобы радовал глаз», - замечает Анна. Сейчас у неё два престарелых кота, третьего удалось пристроить — его взяла женщина, у которой больше десяти животных. «Она берет именно таких котов — больных, никому не нужных. У нее золотое сердце. Она их жалеет, и вот у меня забрала на доживание такого котика, ему повезло», - рассказала Анна. Подробнее о передержке «Вторая жизнь» можно узнать на странице «ВКонтакте» или по телефону: 89532376511.

Очевидно, что штрафы за безответственное обращение с животными давно пора ввести, как и обязанность их регистрации, стерилизации. Но это сложный и долгий процесс, к которому придётся идти годами. Пока что это мечты неравнодушных к судьбе животных людей, которые, хочется верить, рано или поздно станут реальностью.

Ульяна Ловыгина

Теги: #зоозащита #собаки #животные #зоозащитники #кошки
Источник: Псковская Лента Новостей
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