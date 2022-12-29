В ответе за тех, кого приручили

Жизнь владельцев домашних животных в 2023 году может существенно измениться. Депутаты планируют ввести штрафы за выкинутых кошек и собак, начать рассматривать законопроект об обязательной регистрации и введении правил для коммерческого разведения. Поможет ли это сократить поголовье бездомных животных, и работают ли уже принятые законы, поинтересовалась у псковских зоозащитников Псковская Лента Новостей.
В настоящее время закон защищает братьев меньших от жестокого обращения. Еще в 2018-году в России запретили выкидывать домашних животных на улицу, использовать эвтаназию без веских на то причин, содержать диких зверей в квартирах, натравливать четвероногих на людей. Также были установлены правила выгула животных, обязанность лицензирования для цирков и зоопарков. А с 2022-года появились требования к местам продажи животных. Однако всех перечисленных мер очевидно недостаточно — законы в этой сфере либо не работают на местах, либо требуют доработки.
Так, заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов обращал внимание на новый закон о запрете продажи кошек и собак на птичьих рынках. В нынешнем виде документ не исключает торговли питомцами в зоомагазинах, где условия содержания оставляют желать лучшего. Депутат уверен, что требования слишком либеральные, поэтому нужно ввести полный запрет на реализацию животных в магазинах. По мнению Владимира Бурматова, люди вполне могут покупать зверей в питомниках или брать в приютах. Он заявил, что данный закон будет обсуждаться с представителями Минприроды на совещании в начале 2023 года.
Также в следующем году законодатели планируют ввести сразу шесть новых составов в КоАП РФ. В частности, могут появиться штрафы за выброшенных питомцев (в районе 30 тысяч рублей), за покусы и нарушения в сфере обращения с животными в зоопарках и цирках, которые прошли лицензирование, - до 200 тысяч рублей. До 150 тысяч рублей придётся заплатить за наличие дома зверей, запрещенных к содержанию. Речь в том числе о наказании для фотографов, которые используют диких животных для наживы на пляжах и на набережных.
Кроме того, Госдума намерена начать рассмотрение законопроекта об обязательной регистрации и введении правил для коммерческого разведения животных, запретить вылов морских млекопитающих в так называемых «культурно-просветительских» целях. Планируется расширение перечня ветеринарных препаратов и практики строительства приютов в регионах. Что касается последнего, Владимир Бурматов предлагает на эти цели направлять штрафы за нарушения в сфере обращения с животными. А законодатели Ленинградской области выступили с инициативой передавать пустующие здания муниципальным приютам.
Еще одна важная тема — перевозка животных авиатранспортом. Уже не первый год идет речь о том, что авиакомпаниям следует смягчить правила перевозки питомцев, чтобы большинство из них могли летать в салоне вместе с хозяевами. Вопрос остро встал после очередной трагедии — на этот раз на рейсе в Калининград немецкий охотничий терьер выбрался из переноски в багажном отделении и загрыз кошку.
Зоозащитники положительно относятся ко всем принятым и рассматриваемым инициативам. «Все эти нововведения очень актуальные, но есть огромное «но» — менталитет, - считает председатель ПРОО «Зоозащита» Вера Короткова. - Наших людей пугать штрафами, заставлять обязательно регистрировать — это, в первую очередь, повлияет на количество новых брошенных животных. Мы не привыкли платить за то, что когда-то было бесплатным, а обязательная регистрация ассоциируется с налогами. Заставить бабушку зарегистрировать свое очередное животное будет крайне проблематично. Она столько лет прожила, имела десяток животных и никого не регистрировала. Испуг присутствовать будет». По мнению Веры Коротковой, потребуется большая работа для правильного восприятия людьми нововведений.
«Надо будет внести в головы заводчиков, обычных людей и разводчиков, что эти меры будут работать только на улучшение жизни и людей, и животных», - добавила зоозащитница. Она подчеркнула, что во всем должен быть порядок. Пока же только в приютах строго следят за регистрацией обычных «двортерьеров», не допускают ненужного разведения. К волонтёрам зачастую попадают именно те, кто появился на свет в результате неконтролируемого коммерческого разведения. «Закрыв это направление законом, закроется и один из источников пополнения армии бездомных», - уверена Вера Короткова.
Штраф за выкинутых животных - хорошая инициатива, считает создатель великолукского Дома удивительных котов «Марсиаша», где оказывают помощь травмированным кошкам, София Зуева. Она также положительно оценивает идею введения правил коммерческого разведения животных, имеющих племенную ценность. «Если этим будут заниматься заводчики (люди, которые понимают, что они делают), а разведенцев станет меньше - это тоже хорошо», - заметила она.
Однако София Зуева не уверена, что всё это поможет сократить число бездомных. Она пояснила, что есть люди, до которых разумные доводы не доходят: «Это мое животное, я сам решаю - стерилизовать его или нет». А вопросы потомства потом приходится решать волонтерам.
«Ещё один важный момент - ветеринарная помощь становится все менее доступной финансово. Если человек многие свои вопросы со здоровьем может решить с помощью ОМС, то за животных надо платить полную стоимость, а часто это достаточно большие суммы. Поэтому, если появится какая-то программа льготной стерилизации и домашних животных, хуже не будет», - уверена зоозащитница.
Фото "Марсиашек". Юрик, Лиза, Пьер, Масик
Она напомнила, что принятые законы где-то работают, где-то нет. Причем под штрафы часто попадают люди, которые реально ответственно относятся к животным, но по стечению обстоятельств хозяина оштрафовали: собака случайно выбежала за калитку - злобный сосед написал жалобу. «А случаи, где у хозяев постоянно проблемы с ответственным содержанием, зачастую остаются безнаказанными», - вздохнула София Зуева.
Поддерживает введение штрафов за выкинутых питомцев и основатель домашней передержки для котят «Вторая жизнь» в Пскове Анна Суворова. Однако, по её мнению, возникнут сложности с идентификацией животных. Для того, чтобы доказать, что именно этот человек выкинул конкретную собаку или кошку, все животные должны быть чипированы. «Не все будут этим заниматься по доброй воле. Тот, кто как раз способен выкинуть животное, не будет его чипировать», - считает волонтёр.
Что касаемо налогов, по её мнению, их тоже будут платить не «плодильщики» и «разводня», которые размножают собак и кошек в целях наживы. Анна Суворова предположила, что налоги коснутся в первую очередь добросовестных заводчиков, которые разводят животных по всем правилам, ходят на выставки. У таких людей каждая собака или кошка имеет родословную, по которой легко вычислить хозяина. «А чёрные разведенцы как плодили собак, так и будут это делать. И скрываться. Поэтому я считаю, что это палка о двух концах», - добавила Анна Суворова.
Фото Анны Суворовой
Очевидно, что штрафы за безответственное обращение с животными давно пора ввести, как и обязанность их регистрации, стерилизации. Но это сложный и долгий процесс, к которому придётся идти годами. Пока что это мечты неравнодушных к судьбе животных людей, которые, хочется верить, рано или поздно станут реальностью.
Ульяна Ловыгина