Общество

Почти 2 млрд рублей планируют направить на благоустройство Печор

Почти 2 млрд рублей планируют направить на благоустройство Печор. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.

«На этой неделе состоялось совещание по подготовке 550-летия Псково-Печорского монастыря и слободы Печоры. Планы у нас большие. Очень важно их реализовать, чтобы Печоры получили хороший фундамент и новый импульс для экономического развития. Только в части благоустройства мы запланировали мероприятия на общую сумму почти 2 млрд рублей. Рассчитываем привести в порядок парки, улицы, дворы и фасады в центре, а также снести несколько аварийных зданий», - отметил он.

Столько же средств выделено на строительство Всероссийского детского центра. «Это крайне значимый и беспрецедентный проект для Псковской области», - подчеркнул губернатор.

«Работа активно ведётся. Первые объекты уже открыты – это монастырские ряды и новый корпус гостиницы около монастыря. Готовим сметные расчёты по остальным объектам. Сделаем всё, чтобы возможности для преображения Печор были реализованы на 100%», - добавил Михаил Ведерников.