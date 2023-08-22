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Митрополит Тихон поздравил верующих с наступающим праздником Успения

В воскресенье, 27 августа, в 18.00 по московскому времени, для всех, кто в эти праздничные дни не смог приехать в Печоры, в социальных сетях и на епархиальных страницах будет доступна прямая трансляция всенощного бдения из Псково-Печерской обители. Об этом сообщил митрополит Псковский и Порховский Тихон.

«С наступающим праздником Успения, дорогие, и обязательно присоединяйтесь к просмотру», - призвал владыка.

Напомним, 28 августа Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь и город Печоры отметят 550-летний юбилей. В событийную программу празднования вошло множество мероприятий. В эксклюзивном интервью Псковской Ленте Новостей митрополит Псковский и Порховский Тихон рассказал о подготовке к масштабному празднику, о том, что станет главным в этот день, а что еще предстоит сделать в будущем.

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Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь находится в 50 км от Пскова вблизи границы с Эстонией. Официальной датой основания обители считается 1473 год. Ансамбль монастыря насчитывает более 10 храмов. Ежегодно Псково-Печерский монастырь и его святыни привлекают множество паломников и туристов со всей России и многих стран мира.