Общество

Как будет обеспечиваться охрана порядка в дни праздников в Печорах, рассказали в полиции

Управление МВД России по Псковской области обеспечит охрану общественного порядка и безопасности граждан в период проведения праздничных мероприятий в Печорах. Для решения этой задачи будут привлечены полицейские и сотрудники Госавтоинспекции, помощь окажут сотрудники Управления Росгвардии, а также представители казачества и службы охраны монастыря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УВД России по региону.

«Досмотровые мероприятия будут осуществляться на 3 контрольно-пропускных пунктах на которых предусмотрено использование арочных и ручных металлодетекторов. Кроме этого, в целях исключения несанкционированного доступа на Соборную площадь будут установлены металлические ограждения. Ежедневно все праздничные локации будут обследоваться кинологами со служебно-розыскными собаками», - рассказали в полиции.

Напомним, с 27 по 29 августа в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре состоятся религиозные мероприятия, посвященные празднованию Успенья Пресвятой Богородицы. Традиционно в данных праздничных мероприятиях принимает участие до 10 тысяч верующих.

27 и 29 августа церковные богослужения пройдут на территории Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, 28 августа в основной день празднования состоится крестный ход вокруг монастыря.

Парковка автотранспорта в непосредственной близости от места проведения мероприятия будет запрещена. Предусмотрены отдельные стоянки автотранспорта (ул. Энергетиков, ул. Карьерная - для парковки автобусов, и площадка возле МАПП Куничина гора –легковой автотранспорт).

Напомним, в ближайшие дни Псково-Печерский монастырь и город Печоры отметят свое 550-летие.