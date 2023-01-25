Общество

Экс-главу Палкинского района осудили за хищение бюджетных средств

Печорский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении экс-главы Палкинского района Евгения Седова, обвиняемого в совершении должностных преступлений. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

В мае 2019 года подсудимый, являясь главой Палкинского района, предоставил для оплаты в администрацию городского поселения «Палкино» документы о выполнении его братом – индивидуальным предпринимателем – работ по ремонту тротуара и участка автодороги в поселке Палкино, которые фактически выполнил другой предприниматель на безвозмездной основе.

Однако похитить бюджетные средства в размере более 160 000 рублей подсудимому не удалось - недостоверность сведений в указанных в документах удалось выявить.

Кроме того, в 2019 году Евгений Седов дважды превысил свои должностные полномочия при подписании актов о приёмке работ в рамках муниципальных контрактов по реконструкции Красинского сельского дома культуры и ремонту автомобильных дорог муниципального значения. Индивидуальным предпринимателям за фактически невыполненные работы направили около 1 000 000 рублей.

Таким образом, Евгения Седова обвиняли в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30, частью 3 статьи 159, частью 2 статьи 286, частью 2 статьи 286 УК РФ.

Суд признал бывшего главу муниципалитета виновным и назначил наказание в виде лишения свободы. Однако в соответствии со статьей 53.1 УК РФ суд заменил лишение свободы на принудительные работы на срок 3 года с удержанием из заработной платы осужденного 10% в доход государства.

Приговор в законную силу пока не вступил.

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Напомним, Евгения Седова отстранили от должности главы Палкинского района в апреле 2021 года.