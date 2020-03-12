Общество

Уголовное дело возбуждено в отношении главы Палкинского района Евгения Седова

Уголовное дело возбуждено в отношении главы Палкинского района Евгения Седова. Об этом сообщил Псковской Ленте Новостей источник, знакомый с ситуацией. Речь идет о статье коррупционной направленности, о деталях в настоящее время не сообщается. Идут следственные действия.

Сам глава района в разговоре с корреспондентом Псковской Ленты Новостей отметил, что пока не может комментировать ситуацию.

Евгений Седов родился 11 августа 1984 года, живет и работает в Палкино, женат, воспитывает трех сыновей. С 2002 года работал руководителем военно-спортивного клуба в Псковском областном центре военно-патриотического воспитания молодежи «Защита». Затем с 2004 года служил в органах внутренних дел в УВД города Пскова.

С 2010 году работал в администрации Палкинского района, занимаясь юридическими вопросами.

С 2014 по 2017 годы - депутат Собрания депутатов Палкинского района. В 2017 избран на должность главы Палкинского района. Член партии «Единая Россия», председатель местного отделения общероссийской общественной организации «Всероссийский совет местного самоуправления».