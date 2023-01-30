Общество

Новый пивной ресторан хотят открыть на берегу Псковы в феврале

Второй ресторан пивоварни Munhell откроется на набережной реки Псковы в областном центре, пока в пострадавшем в результате тушения пожара здании ресторана на Октябрьском проспекте, 27а идёт ремонт. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщил ресторатор Андрей Филатов.

Фото: пресс-служба главного управления МЧС России по Псковской области

«Мы сейчас делаем проект, согласно которому это будет не перенос, а, наверное, все-таки открытие, скажем, ресторана Munhell-2. Это второй проект, мы сейчас работаем, пока мы не сделали все юридические стороны вопроса, не можем сказать точно, что он там будет, но в ближайшее время мы всё решим», - рассказал Андрей Филатов и уточнил, что ресторан планируют открыть на берегу реки Псковы.

«Выселять» другие заведения из их зданий для открытия нового ресторана не собираются.

Напомним, 8 января в ресторане на Октябрьском проспекте произошёл пожар. На данный момент в здании идёт ремонт. «Пока мы делаем ремонт, решили, что персоналу нужно дать возможность работать и нормально жить, для этого решили найти какой-то такой проект, - пояснил Андрей Филатов. - В здании на Октябрьском проспекте мы ремонтируем кровлю. При тушении пожара у нас залили весь утеплитель, он теперь условно не может греть помещение, придётся его полностью менять. Так что мы, скорее, пострадали не при пожаре, а при потопе - в помещении ничего не горело. Но крышу теперь нужно менять, это небыстрый процесс».

Он добавил, что версия поджога здания на данный момент прорабатывается экспертизой.

Смотрите также Бизнесмен заявил о возможном поджоге пивного ресторана в Пскове

Открыть второй ресторан пивоварни Munhell планируют уже в феврале. «Мы хотим в феврале, очень хотим в феврале. Сейчас решаются вопросы поставки мебели. Это будет сетевой проект, повторение истории Munhell», - отметил ресторатор и добавил, что после завершения ремонта в здании ресторана на Октябрьском проспекте в Пскове будут работать два ресторана пивоварни Munhell.