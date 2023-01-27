Общество

Пострадавший от пожара пивной ресторан откроется в новой локации в Пскове

Псковский ресторан пивоварни «Munhell» откроется в новой локации. Об этом сообщается в группе заведения в соцсети «ВКонтакте».

Фото: пресс-служба главного управления МЧС России по Псковской области

«Мы уже готовим для вас новую локацию, где сможем так же встречаться и проводить время вместе. Центр города, вид на Кремль и любимый "Munhell" — все это скоро будет реальным, пока у нас идет ремонт!», — говорится в посте группы ресторана.

Отметил, заведение на Октябрьском проспекте закрыто на ремонт после пожара 8 января.