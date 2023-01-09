Происшествия

Бизнесмен заявил о возможном поджоге пивного ресторана в Пскове

Пожар в здании ресторана пивоварни Munhell (Октябрьский проспект, 27а) в Пскове, который произошёл 8 января, возможно случился из-за поджога. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщил ресторатор Андрей Филатов.

Фото: пресс-служба главного управления МЧС России по Псковской области

«Их версию (МЧС - ред.) мы оспариваем, сегодня будем пытаться рассмотреть и другие версии, в том числе есть версия поджога. Возгорание не происходило в помещении ресторана, у нас в ресторане ничего не сгорело, ничего не было повреждено пожаром. У нас загорелось под кровлей, над бытовыми помещениями - над раздевалкой», - обратил внимание Андрей Филатов.

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Он отметил, что оборудование ресторана, включая вентиляционное и мангальное, во время пожара не пострадало. Также нет повреждений на кухне, цел остался и первый этаж заведения. Второй этаж ресторана затоплен водой, помимо этого, во время ликвидации возгорания пожарным пришлось разбить потолок, в связи с чем в Munhell в ближайшее время проведут косметический ремонт, чтобы открыть заведение.

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Ресторатор отметил, что предыдущий пожар, который произошёл в заведении в мае 2021 года, был вызван техническими причинами, на сегодняшний день они полностью устранены.