Общество

Встречи с работодателями провели для студентов-медиков в Великих Луках

Встречи с работодателями проводили для студентов в Великолукском медицинском колледже 1 и 2 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

Фото здесь и далее: комитет по здравоохранению Псковской области

На встречу со студентами выпускных групп пришел заместитель главного врача Великолукской межрайонной больницы Илья Кутузов.

«Илья Викторович дал исчерпывающие ответы на вопросы студентов, а их было много – это вопрос о вакансиях, об обеспечении жильем, заработной плате, поддержке молодых специалистов, наставничестве, о дополнительной специализации, о возможности получения высшего образования, - рассказали в комитете. - Лейтмотивом выступления Ильи Викторовича было подтвердить, что работа в городе и районах есть для всех выпускников и все зависит от желания и мотивации выпускника добиться успеха в жизни, стать востребованным специалистом. Также предоставляется возможность за счет работодателя пройти профессиональную переподготовку».

2 февраля на встречу к студентам прибыли медицинские работники из Псковского клинического перинатального центра, ведущего учреждения здравоохранения области, заметили в комитете.

«Свои предложения студентам всех отделений, в том числе 14 выпускникам отделения "Акушерское дело", озвучили Николай Валерьевич Красиков, главный врач, Любовь Анатольевна Иванова, главная акушерка, и Елена Анатольевна Арсеева, старшая медицинская сестра отделения патологии новорожденных и недоношенных детей. Трое выпускников уже решили трудоустроиться в центр, многие желают пройти в нем госпрактику и решить вопрос о трудоустройстве. Администрация центра предложила для них хорошие условия», - отметили в облздраве.

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«Перед коллективом колледжа стоит задача – не просто обеспечить выпускника работой, но и получить от него практическую отдачу и закрепить его на рабочем месте, поэтому сотрудничество колледжа и медицинских организаций выгодно обеим сторонам, но, прежде всего, оно является определяющим для студентов, повышая их конкурентоспособность на рынке труда и обеспечивая возможность успешного трудоустройства после окончания колледжа», - заключили в профильном комитете.