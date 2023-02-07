Общество

Александр Братчиков призвал учитывать мнение людей при присоединении части Псковского района к областному центру

Учитывать мнение людей при присоединении части Псковского района к областному центру призвал вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Город необходимо расширять законодательно. В первую очередь, необходимо спросить людей, послушать то, что они говорят, что говорят местные, волостные депутаты. Присоединение волости может быть только по решению местных депутатов. Поэтому необходимо с ними тоже встретиться и побеседовать. Это работа не одного дня. У нас есть 4 года до следующих выборов муниципальных депутатов. Как раз это время необходимо потратить на то, чтобы окончательно решить, необходимо ли присоединять Борисовичи, в целом Завеличенскую волость к городу Пскову», – объяснил Александр Братчиков.

По словам вице-спикера, в рабочую группу по вопросам присоединения следуют включить и общественные организации. Также он сообщил, что сам готов войти в состав данной комиссии.

«Я бы еще обязательно включил туда общественную организацию. Чем больше представителей разных отраслей, разных слоев населения будут работать в ней, тем объективней будет дано мнение. Если есть необходимость, я тоже готов принять участие в ее работе», – резюмировал он.