Александр Братчиков призвал учитывать мнение людей при присоединении части Псковского района к областному центру

Учитывать мнение людей при присоединении части Псковского района к областному центру призвал вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
По словам вице-спикера, в рабочую группу по вопросам присоединения следуют включить и общественные организации. Также он сообщил, что сам готов войти в состав данной комиссии.
«Я бы еще обязательно включил туда общественную организацию. Чем больше представителей разных отраслей, разных слоев населения будут работать в ней, тем объективней будет дано мнение. Если есть необходимость, я тоже готов принять участие в ее работе», – резюмировал он.