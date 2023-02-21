Общество

Борис Елкин: Расширение Пскова за счет части района - серьезный вопрос для всех жителей

Расширение Пскова за счет части Псковского района оценил глава города Борис Елкин в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Насколько я знаю, планируется создание рабочей группы по этому вопросу. Псковский район и волости будут активно принимать в этом участие. Это серьезный вопрос для всех жителей: и для жителей города, и для жителей Псковского района. Например, мы все знаем, что 27 школа построена на территории Псковского района, хотя она городская. Детский садик у нас тоже построен на территории Псковского района. Инфраструктуру по хорошему создавать необходимо нам, приходится с коллегами из Псковского района вместе всё это прорабатывать», – сказал Борис Елкин.

Глава города заметил, что в Родине и Борисовичах жители пользуются городской инфраструктурой. По словам гостя студии, в проекте планировки территории Борисовичей есть два участка под строительство школ.

«Не будем скрывать, что большинство жителей Псковского района учатся в школах города, посещают садики города Пскова. Город уже напрашивается на изменение его административных границ. Не всегда нам хватает места для той же социальной направленности: строительства социального жилья, школ», – подчеркнул он и напомнил, что строительство новых школ позволит решит проблему второй смены в учреждениях Пскова.