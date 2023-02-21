Борис Елкин: Расширение Пскова за счет части района - серьезный вопрос для всех жителей

Расширение Пскова за счет части Псковского района оценил глава города Борис Елкин в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Глава города заметил, что в Родине и Борисовичах жители пользуются городской инфраструктурой. По словам гостя студии, в проекте планировки территории Борисовичей есть два участка под строительство школ.
«Не будем скрывать, что большинство жителей Псковского района учатся в школах города, посещают садики города Пскова. Город уже напрашивается на изменение его административных границ. Не всегда нам хватает места для той же социальной направленности: строительства социального жилья, школ», – подчеркнул он и напомнил, что строительство новых школ позволит решит проблему второй смены в учреждениях Пскова.