Общество

Незаконные рекламные щиты ликвидируют в Печорах

Незаконные рекламные щиты ликвидируют в Печорах. Такое поручение дал заместитель губернатора Псковской области по вопросам строительства и ЖКХ Игорь Шатурный на заседании рабочей группы по подготовке к празднованию 550-летия Псково-Печерского монастыря 20 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Основные мероприятия определены. Сегодня мы проехали по городу и определили болевые точки. Основные моменты: незаконные рекламные щиты, необходимо привести в надлежащее состояние остановочные павильоны. По вопросам, касающихся заборов, зданий, в том числе частных, нужно перевести переговоры с их собственниками. Банку краски, я думаю, мы найдём», - обратился к главе района Сергею Тарасику Игорь Шатурный.

На совещании рабочей группы присутствовали вице-губернатор Псковской области Александр Серавин, заместитель главы региона по вопросам ЖКХ Игорь Шатурный, глава комитета по транспорту и дорожному хозяйству Станислав Стармолотов, председатель комитета по культуре Ольга Тимофеева, председатель комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов.