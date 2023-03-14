Общество

В Печорах определили победителя конкурса на лучший эскиз въездного знака

Назван победитель конкурса на лучший эскизный проект памятного знака при въезде в город Печоры. Заседание конкурсной комиссии прошло накануне в районном центре. Первое место, набрав 684 балла, занял проект ООО «Эстетик-Арт». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: газета «Печорская правда»

Второе место — у эскиза Юрия Денисова (649 баллов), третье — у Владимира Шуляковского (431 балл).

Лидер народного голосования — проект Никиты Тихонова — занял четвертое место, набрав в сумме 343 балла. В топ-5 также попал эскиз Ангелины Заиченко.

Каждый участник конкурса будет отмечен дипломом администрации городского поселения «Печоры», а тройка победителей получит денежное вознаграждение.

В рамках заседания главный архитектор Псковской области — начальник управления архитектуры и градостроительства правительства Псковской области Евгений Шапкин дал профессиональную оценку работам. «Мы сейчас выбираем не столько проект, сколько концепцию будущего въездного знака. Голосуем за идеологию проекта», — объяснил Евгений Шапкин.

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О том, каким должен быть будущий знак, высказались и другие члены конкурсной комиссии.

Установка стелы планируется в рамках подготовки к празднованию 550-летия со дня основания Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря и слободы Печоры. В Псковской области идет активная подготовка к празднованию юбилейной даты. При поддержке федерального центра будет реализован ряд мероприятий по благоустройству и развитию общественных городских пространств, модернизации коммунальной и социальной инфраструктуры, улучшения транспортной доступности.