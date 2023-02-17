Игорь Шатурный: Средства на преображение Печор будут освоены в полном объеме

Средства на преображение Печор будут освоены в полном объеме, заявил заместитель главы региона по вопросам строительства и ЖКХ Игорь Шатурный в ходе выезда в муниципалитет 20 февраля, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.
«Такой юбилей - гордость для всех жителей Псковской области. На основные праздничные мероприятия приедут гости различных уровней. Они должны увидеть, как живут, радуются и готовятся к празднику», - подчеркнул Игорь Шатурный.
Он сообщил, что во всём городе планируется наведение порядка. Также будет произведена реконструкция трёх парков.
Ранее губернатор анонсировал, что на благоустройство Печор будет направлено порядка 2 млрд рублей. Игорь Шатурный подчеркнул, что раз задача губернатором поставлена, значит средства будут освоены в полном объёме.
Он также отметил, что неудобства для жителей города и туристов будут минимизированы. «Когда проводятся работы, особенно дорожные, это всегда неудобство для жителей. Мы, конечно, будем минимизировать дискомфортные ситуации. Надеемся, что жители поймут нас и потерпят», - добавил он.
Напомним, в 2023 году исполняется 550 лет Псково-Печерскому монастырю, который был основан в 1473 году. В регионе началась подготовка к юбилейной дате.