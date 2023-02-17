Общество

Игорь Шатурный: Средства на преображение Печор будут освоены в полном объеме

Средства на преображение Печор будут освоены в полном объеме, заявил заместитель главы региона по вопросам строительства и ЖКХ Игорь Шатурный в ходе выезда в муниципалитет 20 февраля, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Такой юбилей - гордость для всех жителей Псковской области. На основные праздничные мероприятия приедут гости различных уровней. Они должны увидеть, как живут, радуются и готовятся к празднику», - подчеркнул Игорь Шатурный.

Он сообщил, что во всём городе планируется наведение порядка. Также будет произведена реконструкция трёх парков.

«По поручению губернатора в еженедельном режиме идёт подготовка к серьезнейшему мероприятию, чтобы и гости нашей любимой области увидели, как мы можем проводить юбилей. Сегодня рабочая группа осмотрела объем работ, который необходимо будет провести в летний период. Сейчас необходимо подготовить всю бумажную работу: проекты для реконструкции, ремонта. На сегодняшний момент все проекты получили экспертное заключение. Сейчас работаем на получение федеральных ресурсов для ремонта дорог, реконструкции водозаборных сетей, канализационных сетей. Ведём переговоры по включению в этот список и реконструкцию теплотрассы. Также проводится работа с собственниками домов, чтобы привести их в надлежащее состояние, чтобы глаз радовался», - уточнил заместитель губернатора.

Ранее губернатор анонсировал, что на благоустройство Печор будет направлено порядка 2 млрд рублей. Игорь Шатурный подчеркнул, что раз задача губернатором поставлена, значит средства будут освоены в полном объёме.

Он также отметил, что неудобства для жителей города и туристов будут минимизированы. «Когда проводятся работы, особенно дорожные, это всегда неудобство для жителей. Мы, конечно, будем минимизировать дискомфортные ситуации. Надеемся, что жители поймут нас и потерпят», - добавил он.

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Напомним, в 2023 году исполняется 550 лет Псково-Печерскому монастырю, который был основан в 1473 году. В регионе началась подготовка к юбилейной дате.