Общество

Знак свыше

В этом году состоится масштабное празднование 550-летие Псково-Печерского монастыря, где ждут по этому случаю приезда президента. Администрация города Печоры объявила конкурс на эскизный проект нового въездного знака. Однако горожане не поняли, чем плох уже существующий, и накидали чиновникам целый список проблем, решение которых хотели бы видеть в первую очередь. Псковская Лента Новостей узнала условия конкурса, причины недовольства горожан и выяснила, как будут решены обозначенные ими проблемы.

«Нас не спросили»

20 января глава администрации города Екатерина Морозова подписала постановление о проведении конкурса на лучший эскизный проект «нового памятного знака на въезде в город Печоры». Реакция местных жителей оказалась неоднозначной. Псковская Лента Новостей связалась с некоторыми из них, чтобы понять, в чем корни возмущения.

Существующий знак на въезде в Печоры. Фото vjezdnoy-znak.livejournal.com.

«А чем плох старый знак? - задается вопросом печерянка Инна Колованова. - Давайте приведём его в порядок и облагородим место вокруг. На нем есть вся символика нашего края, и он дорог нам, как родной. Года два назад мы с мужем специально ездили к этому знаку фотографироваться, чтобы осталась память, боялись, что снесут».

«Это лицо города, миллионы туристов и паломников, местные жители к этому знаку привыкли. Чем он не устраивает? - тоже недоумевает житель Печор Николай Мазыкин. - Пусть новый хоть бриллиантами осыпят. У нас есть историческая память, на знаке отражена идентичность нашего города».

Кем изготовлен нынешний знак и когда он был установлен - тайна, скрытая в архивах. Профессиональный художник-керамист и бывший главный художник печорского керамкомбината Георгий Кириленко вспоминает, что, когда подростком начал приезжать в город в самом начале 80-х, знак уже стоял на своем месте.

«Он сделан добротно и качественно, даю сто процентов, что над ним работали профессиональные художники, - считает керамист. - Применена кузнечная техника, использована смальтовая мозаика. Подобным образом был изготовлен знак «Колхоз Красный Изборск», он стоял в Изборске на повороте к Печорам, но был уничтожен, а это было произведение искусства. Сохранившийся в Печорах знак - добротная работа, которую надо только подновить и укрепить фундамент. Это уже история, и люди к нему привыкли».

Художник не уверен, что новый знак сможет оказаться лучше. И сомневается в компетентности комиссии, которая будет принимать решение по новой конструкции. В ее состав назначены два чиновника, два депутата (председательствующие в городском и районном парламентах), главред районки, по представителю от библиотеки и монастыря. Фактически, единственным членом с профессиональным мнением станет пока неизвестный представитель областного Управления архитектуры и градостроительной деятельности. Однако право решающего голоса закреплено за заместителем главы городской администрации.

Второй знак из этой же серии стоит на въезде в Печоры от деревни Тайлово. Фото Юрия Михачева.

Частый гость Печор петербуржец Александр Автухович уверен, что знак - чуть ли единственное, что нужно оставить в городе без изменений. Многие местные жители с ним согласны. По их комментариям в соцсетях можно составить целый список проблем, решения которых они ждут прежде установки нового знака. Самый острый вопрос касается изношенного водопровода, несущего в краны ржавчину.

«С целью учета мнения населения»

«Для начала хотелось бы увидеть варианты нового знака. Нужно их представить и провести опрос. Тогда, вероятно, люди изменят своё мнение», - предполагает житель Печор Евгений Викторов. Такая возможность у него и остальных горожан будет совсем скоро.

Заявки на конкурс администрация начала принимать 1 февраля, их сбор продлится 30 дней. Затем в фойе районного центра культуры на улицы Свободы на одну неделю откроется выставка проектов. В положении о конкурсе сказано, что ее проведут «с целью учета мнения населения». С той же целью проекты опубликуют на сайтах района, города, на их страницах в соцсетях и в «Печорской правде». На физической выставке будет лежать книга для отзывов, обещают и некое голосование в интернете (пока непонятно, на какой площадке). Информацию от жителей получат члены конкурсной комиссии, и ее приложат к протоколу. Требования к проектам невелики. При выборе материалов нужно учесть климат, предусмотреть подсветку, отступить от края проезжей части на два с половиной метра и не выбиваться из дизайн-кода, то есть использовать пастельные или зеленоватые тона без агрессивной яркости. Голосовать за проекты комиссии предстоит по восьми критериям. Они будут включать отражение историко-культурного наследия и современных достижений Печор, уникальности города, «являющегося хранителем национальных, культурных и духовных ценностей».

«Существующий знак демонтировать никто не собирается, - поясняет заместитель главы администрации города Игорь Юшкин. - К сожалению, люди это так восприняли. Старый знак мы вообще не трогаем. Их два, второй на въезде он деревни Тайлово. Они будут восстановлены и отремонтированы, это мы сделаем в первую очередь».

Новый знак на въезде от Старого Изборска запланирован к установке рядом с лесополосой, примерно за 500 метров до существующего.

Глава района Сергей Тарасик в беседе с Псковской Лентой Новостей рассказал, что, если ни один конкурсный проект не понравится жителям Печор, то и знака нового не будет:

«Не понравится никому - не будем делать. А может, кто-то что-то нарисует такое, что скажут: «Ах, как хорошо! Давайте сделаем!» Мы ищем, не сидим, а действуем. Действия вызывают некоторые споры. Менять стелу, может быть, многие не хотят, я понимаю. Но жизнь идет. У нас видение такое: существующий знак дополнить. Поймите, въезд - лицо города. Как в дом заходишь, если там мусор, дальше можно не идти, там будет то же самое».

Он затруднился назвать сумму, которая будет выделена на новую стелу: сначала конкурс, потом смета, только тогда появится понимание по затратам. По информации, полученной от главного архитектора Псковской области Евгения Шапкина, рассматривается вопрос о выделении призового фонда для победителей конкурса эскизов въездного знака. Более полная информация появится на следующей неделе.

Вишенка на юбилейном торте

И самое важное. Сергей Тарасик рассказал, что благодаря празднованию в городе будут решены проблемы, волнующие печерян.

«Не только водопровод, еще канализация, теплотрасса, - не хуже остальных глава района знает главные проблемы Печор. - У нас много чего требует замены. Уже подготовлена проектно-сметная документации, ждем финансирования в ближайшее время. Сначала проведем подземные работы, потом надземные. Если асфальт менять, то сразу весь надо - и это тоже входит в планы. Много заборов покосилось, надо их аккуратно поставить, покрасить. Надо заниматься гаражами и сараями во дворах. Стараюсь у себя на странице «ВКонтакте» рассказывать об этой работе, видимо, не все успеваю».

В этом году свое 550-летие отмечает Псково-Печерский монастырь - центр духовного притяжения национального масштаба. И практически градообразующее предприятие для Печор. Даже свое название город получил от старинного наименования монастырских пещер. На праздник обещал приехать президент России Владимир Путин, свое согласие он дал в конце прошлого года, когда по видеосвязи открывал в Псковской области завод «Титан-Полимер». Губернатор Михаил Ведерников в середине января объявил, что на благоустройство поселения направят почти 2 млрд рублей. Деньги будут направлены на приведение в порядок парков, улиц, дворов и фасадов в центре, под снос пойдут несколько аварийных зданий.

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Получается, что знак - только вишенка на торте большого праздника, который предполагает масштабные работы по всему городу. Вышла обыкновенная история - сначала действие, а потом разъяснение. Должно бы наоборот, но нередко власти на местах поскальзываются, переворачивая эту схему с ног на голову. Хочется верить, это оттого, что заработались. Все-то и нужно было, не обухом по голове вываливать людям на головы положение о конкурсе, а заранее рассказать, что и для чего затевается. Объяснить, что прежние знаки никуда не деваются, и у каждого будет возможность высказаться о новых. Поделиться важной информацией о ходе решения других проблем. Наверняка, большинство вопросов у жителей отпали бы на этой стадии, и доброе начинание не обернулось бы неприятием горожан.

Юлия Магера