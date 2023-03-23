Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Парк у реки Милевки
построй дом своей мечты
Антон Минаков о работе ЛДПР
досрочный выход на пенсию
Защита для псковских предпринимателей
как отдохнуть в Пскове и его окрестностях
«Истфакт»: легендарные мечи Пскова
Оазис здоровья под Псковом
о показаниях электросчётчика
Господин Рейтингомер
Топ учебных заведений
форум работающей молодежи
Псковское гостеприимство
факторинг для бизнеса
Договор с «Псковэнергосбыт»
Оплата за ОДН с марта
 
 
 
ещё Общество 23.03.2023 11:069 Полсотни детей не могли вылечить зубы в Пскове из-за отсутствия врача 24.03.2023 16:440 Участник молодежного форума в Пскове заявил о желании открыть космическую станцию 24.03.2023 16:300 Второй региональный форум работающей молодежи в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ 24.03.2023 16:130 Река Великая вышла из берегов в Пскове. ФОТО 24.03.2023 16:070 Дождь, умеренный ветер и до +12°C прогнозируют псковские синоптики 25 марта 24.03.2023 15:491 Сергей Шерстобитов покидает пост председателя комитета юстиции Псковской области
 
 
 
Самое популярное 22.03.2023 12:4612 Директор псковской управляющей компании объяснила крупные суммы в квитанциях за март 22.03.2023 10:448 Псковичи возмущены повышением квартплаты в три раза 17.03.2023 12:571 При лобовом столкновении автомобилей на трассе «Псков» погибли водители-ровесники 22.03.2023 09:573 Псковского бизнесмена и экс-депутата Аркадия Маркова приговорили к лишению свободы за экстремизм 18.03.2023 10:099 Пскович закрыл сезон зимней рыбалки потоплением автомобиля. ФОТО
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Молодые и нескромные

24.03.2023 15:00|ПсковКомментариев: 0

Второй региональный форум работающей молодежи Псковской области стартовал в Пскове сегодня, 24 марта. На протяжении трех дней участники форума будут работать по насыщенной образовательной программе: пройдут тренинги, лекции, соревнованию по квизу, экскурсии по местным предприятиям и не только. Подробнее о старте форма – в репортаже корреспондента Псковской Ленты Новостей.

 

Первый форум работающей молодежи в Псковской области проводили 23-24 октября 2020 года. На тот момент в регионе действовали ограничительные меры, введенные из-за коронавируса, и участники форума из районов подключались к форуму дистанционно. Единая площадка форума была организована в Пскове, на ней тогда могли одновременно находиться менее 30 человек.

Стоит отметить, что по итогам первого мероприятия псковский форум работающей молодежи включили в план работы Ассоциации профсоюзов Северо-Западного федерального округа, поскольку мероприятие получило высокую оценку за организацию и полученные результаты.

Сегодня, когда основные коронавирусные ограничения уже сняты, площадка форума смогла принять всех участников – всего на ней собрались порядка 80 человек, среди них молодые специалисты, работающие в бюджетной сфере, индивидуальные предприниматели, самозанятые и студенты.

Участники приехали из 18 муниципалитетов Псковской области. Иногородняя молодежь заселилась в гостиницу «Ольгинская», там ребята будут проживать до закрытия форума, которое состоится 26 марта. Сразу после заселения все они отправились в Дом профсоюзов на улице Советской, где прошли регистрацию на форум – всем участникам выдали именные бейджи и подарки: футболки, шопперы, блокноты и ручки с логотипами форума и организаторов. Напомним, среди них – Псковский областной совет профессиональных союзов, управление общественных проектов и молодежной политики правительства Псковской области, комитет по труду и занятости Псковской области и ПсковГУ.

Торжественное открытие началось с прослушивания гимна Российской Федерации. После перед участниками выступил председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов.

«Первый форум мы проводили в условиях ограничений, и не могли тогда видеть такой полный зал, радостные лица, зал, где полно молодежи, готовой к работе. В этом году у нас это получилось, и я думаю, дальше будет получаться еще больше», - начал свое выступление Игорь Иванов.

Он призвал молодежь быть требовательнее и активнее: «Старшее поколение, бывает, учит нас быть скромнее. Не надо быть скромнее, надо быть со своим задором, надо просить больше, надо идти вперед!» - призвал глава Псковского облсовпрофа.

Игорь Иванов подчеркнул, что все работающие люди имеют право трудиться в хороших условиях: с достойной заработной платой, коллективным договором, соблюдением требований охраны труда. Добиться этого, по его словам, может помочь профсоюз. «Приглашаю всех вступить в брак с профсоюзом, вступить в нашу большую профсоюзную семью», - обратился к участникам форума Игорь Иванов и призвал молодежь инициировать создание первичных профсоюзных организаций в своих учреждениях и на своих предприятиях.

Для знакомства с участниками ведущие торжественной программы предложили небольшой интерактив с использованием QR-кода – ребята сканировали его и получали вопросы. Ответы респондентов мгновенно высвечивались на экране перед всем залом. Таким образом стало известно, например, что больше всего на форуме собралось представителей бюджетной сферы.

Затем участникам презентовали программу форума. В нее вошли:

  • тренинг «Командообразование»,
  • лекция «Что нужно знать о трудовых правах каждому работнику?»,
  • викторина по охране труда,
  • интерактив «Коллективный договор»,
  • встреча «Твой регион – твои возможности»,
  • вечерний квиз,
  • экскурсионная программа по местным предприятиям,
  • пленарная сессия «Корпоративная культура в организациях»,
  • квест-знакомство с вечерним Псковом,
  • караоке-баттл,
  • круглый стол «Лучшие практики работы с молодежью в организациях области»,
  • рефлексия.

На протяжении трех дней каждую группу участников (представители бюджетных и внебюджетных организаций и студенты) будут сопровождать кураторы. С «бюджетниками» будут работать Наталья Мандзибура и Татьяна Победова, с «внебюджетниками» - Нина Антипова и Андрей Стегний, группу студентов забирает Анна Шуняева. Участники форума поприветствовали своих кураторов аплодисментами.

На протяжении форума среди участников будут проводить сквозное мероприятие – конкурс на самую креативную публикацию, сделанную во время мероприятия. Ребята будут выкладывать свои фотографии и подписи к ним в социальных сетях, отмечать организаторов форума и ставить хештеги #фрм60, #молодежь60. Конкурс продлится до 11.30 26 марта, а его победителя (выбранного по наибольшему количеству лайков) определят на закрытии форума.

Торжественная часть закончилась небольшим опросом, все также организованного при помощи сканирования QR-кода. Участникам предстояло поделиться ожиданиями от мероприятия. Некоторые указали, что хотели бы получить новые знания, мотивацию, возможности. Кто-то хочет найти на форуме работу, другие более всего ждут караоке-баттл и экскурсии.

«Мне очень интересны экскурсии. Также жду выступления спикеров – очень люблю слушать про права работающих людей, обычно на таких лекциях узнаешь много интересного. Недавно мы тоже были на форуме, и нам рассказывали про уловки, при помощи которых нас могут обманывать работодатели – а иногда работодатели и сами не знают, что нас обманывают, так что это всегда очень интересно», - поделилась своими ожиданиями в беседе с корреспондентом ПЛН член Молодежного совета Псковского облсвопрофа Кристина Гаврилькова.

Студент Великолукского политехнического колледжа Егор Жуковский более всего ждет от форума новых знакомств и общения со специалистами и единомышленниками. Молодой человек рассказал, что помимо учебы занимается первичной переработкой мусора – пластика и картона, которые после сдает на крупные перерабатывающие предприятия. Егор отметил, что пока не состоит в профсоюзе, но уже обдумывает такой шаг.

«Мне кажется, это золотая связка – когда вместе исполнительная связь, ответственные работодатели и профсоюз. И мы эту связку должны показать нашей молодежи. Может быть, сегодня в ходе общения, в ходе встреч с трудовыми коллективами в организациях, на предприятиях кто-то найдет новое место работы, загорится обучением, повысит свой уровень. При этом нам хотелось бы, чтобы участники этого форума, молодые люди себя неразрывно связывали с нашим профсоюзным профессиональным движением, чтобы они пришли работать в организацию, где есть профсоюз, а если и нет – попытались бы инициировать его создание, а мы бы им в этом помогли. Вообще, все, что связано с трудом, с обучением, с рабочим местом – это все дело профсоюза, поэтому мы не можем не заниматься нашей молодежью, молодежной политикой, и мы это с удовольствием делаем. Форум работающей молодежи с подачи губернатора уже второй раз у нас проходит, в тот раз – более масштабно. Этот форум – площадка настоящего живого общения. Смотрите, у людей глаза горят, люди довольны. Целых три дня насыщенная программа, встречи. Наверное, это необходимо сегодня нам всем, а особенно – нашей молодежи», - прокомментировал открытие форума Игорь Иванов.

Нам остается пожелать участникам форума продуктивной работы, новых знаний, знакомств и эмоций, а главное – осознания своих прав как трудящихся и готовности отстаивать их на рабочем месте.

Ксения Иванова

Теги: #регион60 #профсоюзы #облсовпроф
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Где и как планируете отдыхать летом?
В опросе приняло участие 184 человека
24.03.2023, 16:440 Участник молодежного форума в Пскове заявил о желании открыть космическую станцию 24.03.2023, 16:330 Коммунисты избрали первого секретаря невельского райкома партии 24.03.2023, 16:300 Второй региональный форум работающей молодежи в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ 24.03.2023, 16:230 Беременную псковичку наказали за фиктивную продажу седла для лошади
24.03.2023, 16:210 Лидер «Справедливой России»: Санкции против России не действуют 24.03.2023, 16:161 Экс-прокурор Печорского района совершил суицид в Москве 24.03.2023, 16:130 Река Великая вышла из берегов в Пскове. ФОТО 24.03.2023, 16:070 Дождь, умеренный ветер и до +12°C прогнозируют псковские синоптики 25 марта
24.03.2023, 15:560 В Пскове продолжается уборка города после зимы. ВИДЕО 24.03.2023, 15:491 Сергей Шерстобитов покидает пост председателя комитета юстиции Псковской области 24.03.2023, 15:410 Владимир Кузь: В псковской Черехе необходим Дом культуры 24.03.2023, 15:400 С начала года псковичи осуществили платежи телефоном по QR Сбера на сумму порядка 40 млн рублей
24.03.2023, 15:331 Французская компания Leroy Merlin планирует продать все свои магазины в России 24.03.2023, 15:260 Псковское Неелово-2 подтопило в результате паводка. ФОТО 24.03.2023, 15:210 Первый концерт «Детской филармонии» в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ 24.03.2023, 15:100 Топ учебных заведений для выпускников 2023. ЛОНГРИД
24.03.2023, 15:030 «Экопром» предупреждает о возможных задержках вывоза ТКО из-за состояния дорог 24.03.2023, 15:000 Молодые и нескромные 24.03.2023, 14:542 Пассажир из Дубая напал на сотрудника таможни в Пулково. ВИДЕО 24.03.2023, 14:520 С начала 2023 года Сбер профинансировал 20 проектов с эскроу на Северо-Западе
24.03.2023, 14:400 «Квартирник»: Солистка ансамбля «Псков» Наталья Александрова о русском романсе и современной музыке. ВИДЕО 24.03.2023, 14:290 Перспективная молодёжь, виртуальный терапевт, типичная баба 24.03.2023, 14:280 Школьникам-изобретателям предоставят возможность внести вклад в развитие российской науки 24.03.2023, 14:240 Более чем двукратный рост показывает сервис «SberPay оплата по QR» в Псковской области
24.03.2023, 14:160 «Материнское» мошенничество: как псковички незаконно обналичивают маткапитал 24.03.2023, 14:080 Роструд назвал самых востребованных учителей-предметников 24.03.2023, 14:020 «Стройбаза на Алмазной» приглашает псковичей за товарами для ремонта 24.03.2023, 14:010 «Титан-Полимер» представил вакансии псковским студентам
24.03.2023, 13:540 Cеть LTE для устойчивой связи запустил МегаФон на крупнейшем Удоканском месторождении меди 24.03.2023, 13:430 Работников культуры наградили в Пскове 24.03.2023, 13:290 В рубель: Провожаем Си Цзиньпина и зовем Сару Коннор 24.03.2023, 13:250 Мишустин: Правительство РФ и «Единая Россия» обеспечивают стабильность основных сфер в условиях санкций
24.03.2023, 13:143 Пять тысяч рублей заплатит порхович за удар сковородкой по голове жены 24.03.2023, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Квартирник» с вокалисткой Натальей Александровой 24.03.2023, 12:550 Вера Емельянова поздравила участников «Детской филармонии» с первым концертом 24.03.2023, 12:441 Эстония высылает российского дипломата
24.03.2023, 12:410 Миномётную мину времён Великой Отечественной войны нашли в Островском районе 24.03.2023, 12:330 «Хайпожоры»: Айфон или работа, Ёлка на день города и новые достижения нейросетей. ВИДЕО 24.03.2023, 12:250 В Сочи произошло землетрясение 24.03.2023, 12:200 МегаФон стал лидером рынка интернета вещей по итогам прошлого года
24.03.2023, 12:140 Футбольная команда «Луки-Энергия» пригласила болельщиков на первый домашний матч года 24.03.2023, 12:070 Профильные специалисты провели встречу с участниками догазификации в Псковском районе 24.03.2023, 12:021 Более 10 кг синтетического наркотика обнаружили оперативники на обочинах дорог Псковской области 24.03.2023, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Хайпожоры»
24.03.2023, 12:010 Участники проекта «Детская филармония» выступают с первым концертом в Пскове 24.03.2023, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 24 марта 24.03.2023, 11:570 Псковичка украла продукты питания и одежду из магазина на Рижском проспекте 24.03.2023, 11:510 «ГАЗель» целиком провалилась под асфальт в одном из российских городов
24.03.2023, 11:451 «Дворец бабушек и дедушек» и миллиарды на ремонт: как преобразятся Печоры перед 550-летием 24.03.2023, 11:400 «Квартирник»: Солистка ансамбля «Псков» Наталья Александрова о русском романсе и современной музыке 24.03.2023, 11:350 Муниципальным депутатам не придётся ежегодно декларировать доходы 24.03.2023, 11:300 Эдуарда Свильпова назначили на должность великолукского транспортного прокурора
24.03.2023, 11:280 Укольчик для Мурки 24.03.2023, 11:240 Приуроченный ко Дню работника культуры концерт проходит в Пскове 24.03.2023, 11:160 «Хайпожоры»: Айфон или работа, Ёлка на день города и новые достижения нейросетей 24.03.2023, 11:101 Новинка появилась в ассортименте молочной продукции сети «Деревня Соловьи»
24.03.2023, 11:020 Пожилая петербурженка убила сковородой мужа-абьюзера 24.03.2023, 10:520 Даты весенних общегородских субботников определили в Великих Луках 24.03.2023, 10:460 Участок Хлебного проезда закроют для движения транспорта в Пскове 24.03.2023, 10:370 Бесплатным проходом на «Добрый рок 2023» смогут воспользоваться «велорокеры», приехавшие издалека
24.03.2023, 10:321 «Росгосстрах» признан легендарным брендом России 24.03.2023, 10:180 Мужчина попался на краже еды из магазина в Великих Луках 24.03.2023, 10:140 Псковских школьников приглашают принять участие в олимпиаде «История отечественных спецслужб» 24.03.2023, 10:020 Автомобили LADA и Audi воспламенились в Псковской области
24.03.2023, 10:002 Большая часть россиян опасается мошенников - опрос 24.03.2023, 09:512 В Псковской области вырос спрос на сотрудников в сфере туризма 24.03.2023, 09:421 Популярный в России кофе может сменить название 24.03.2023, 09:360 Всемирный день борьбы с туберкулезом отмечают 24 марта
24.03.2023, 09:280 Эксперты спрогнозировали уровень инфляции в России по итогам года 24.03.2023, 09:153 Путин поручил использовать бумажную упаковку вместо пластика 24.03.2023, 09:000 Псковичам рассказали, как заключить договор с АО «Псковэнергосбыт» 24.03.2023, 08:550 Число атак хакеров по электронной почте в России за год удвоилось
24.03.2023, 08:465 Фотофакт: Автомобиль увяз в грязи на парковке в Пскове 24.03.2023, 08:350 Международный день борьбы с депрессией отмечают 24 марта 24.03.2023, 08:230 Госпрограмму утилизации автомобилей предложили возобновить в России 24.03.2023, 08:121 Фигуристу Костомарову ампутировали пальцы левой руки
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru