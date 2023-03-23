Молодые и нескромные

Второй региональный форум работающей молодежи Псковской области стартовал в Пскове сегодня, 24 марта. На протяжении трех дней участники форума будут работать по насыщенной образовательной программе: пройдут тренинги, лекции, соревнованию по квизу, экскурсии по местным предприятиям и не только. Подробнее о старте форма – в репортаже корреспондента Псковской Ленты Новостей.
Первый форум работающей молодежи в Псковской области проводили 23-24 октября 2020 года. На тот момент в регионе действовали ограничительные меры, введенные из-за коронавируса, и участники форума из районов подключались к форуму дистанционно. Единая площадка форума была организована в Пскове, на ней тогда могли одновременно находиться менее 30 человек.
Стоит отметить, что по итогам первого мероприятия псковский форум работающей молодежи включили в план работы Ассоциации профсоюзов Северо-Западного федерального округа, поскольку мероприятие получило высокую оценку за организацию и полученные результаты.
Сегодня, когда основные коронавирусные ограничения уже сняты, площадка форума смогла принять всех участников – всего на ней собрались порядка 80 человек, среди них молодые специалисты, работающие в бюджетной сфере, индивидуальные предприниматели, самозанятые и студенты.
Участники приехали из 18 муниципалитетов Псковской области. Иногородняя молодежь заселилась в гостиницу «Ольгинская», там ребята будут проживать до закрытия форума, которое состоится 26 марта. Сразу после заселения все они отправились в Дом профсоюзов на улице Советской, где прошли регистрацию на форум – всем участникам выдали именные бейджи и подарки: футболки, шопперы, блокноты и ручки с логотипами форума и организаторов. Напомним, среди них – Псковский областной совет профессиональных союзов, управление общественных проектов и молодежной политики правительства Псковской области, комитет по труду и занятости Псковской области и ПсковГУ.
Торжественное открытие началось с прослушивания гимна Российской Федерации. После перед участниками выступил председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов.
Он призвал молодежь быть требовательнее и активнее: «Старшее поколение, бывает, учит нас быть скромнее. Не надо быть скромнее, надо быть со своим задором, надо просить больше, надо идти вперед!» - призвал глава Псковского облсовпрофа.
Игорь Иванов подчеркнул, что все работающие люди имеют право трудиться в хороших условиях: с достойной заработной платой, коллективным договором, соблюдением требований охраны труда. Добиться этого, по его словам, может помочь профсоюз. «Приглашаю всех вступить в брак с профсоюзом, вступить в нашу большую профсоюзную семью», - обратился к участникам форума Игорь Иванов и призвал молодежь инициировать создание первичных профсоюзных организаций в своих учреждениях и на своих предприятиях.
Для знакомства с участниками ведущие торжественной программы предложили небольшой интерактив с использованием QR-кода – ребята сканировали его и получали вопросы. Ответы респондентов мгновенно высвечивались на экране перед всем залом. Таким образом стало известно, например, что больше всего на форуме собралось представителей бюджетной сферы.
Затем участникам презентовали программу форума. В нее вошли:
На протяжении трех дней каждую группу участников (представители бюджетных и внебюджетных организаций и студенты) будут сопровождать кураторы. С «бюджетниками» будут работать Наталья Мандзибура и Татьяна Победова, с «внебюджетниками» - Нина Антипова и Андрей Стегний, группу студентов забирает Анна Шуняева. Участники форума поприветствовали своих кураторов аплодисментами.
На протяжении форума среди участников будут проводить сквозное мероприятие – конкурс на самую креативную публикацию, сделанную во время мероприятия. Ребята будут выкладывать свои фотографии и подписи к ним в социальных сетях, отмечать организаторов форума и ставить хештеги #фрм60, #молодежь60. Конкурс продлится до 11.30 26 марта, а его победителя (выбранного по наибольшему количеству лайков) определят на закрытии форума.
Торжественная часть закончилась небольшим опросом, все также организованного при помощи сканирования QR-кода. Участникам предстояло поделиться ожиданиями от мероприятия. Некоторые указали, что хотели бы получить новые знания, мотивацию, возможности. Кто-то хочет найти на форуме работу, другие более всего ждут караоке-баттл и экскурсии.
Студент Великолукского политехнического колледжа Егор Жуковский более всего ждет от форума новых знакомств и общения со специалистами и единомышленниками. Молодой человек рассказал, что помимо учебы занимается первичной переработкой мусора – пластика и картона, которые после сдает на крупные перерабатывающие предприятия. Егор отметил, что пока не состоит в профсоюзе, но уже обдумывает такой шаг.
Нам остается пожелать участникам форума продуктивной работы, новых знаний, знакомств и эмоций, а главное – осознания своих прав как трудящихся и готовности отстаивать их на рабочем месте.
Ксения Иванова