Общество

Молодые и нескромные

Второй региональный форум работающей молодежи Псковской области стартовал в Пскове сегодня, 24 марта. На протяжении трех дней участники форума будут работать по насыщенной образовательной программе: пройдут тренинги, лекции, соревнованию по квизу, экскурсии по местным предприятиям и не только. Подробнее о старте форма – в репортаже корреспондента Псковской Ленты Новостей.

Первый форум работающей молодежи в Псковской области проводили 23-24 октября 2020 года. На тот момент в регионе действовали ограничительные меры, введенные из-за коронавируса, и участники форума из районов подключались к форуму дистанционно. Единая площадка форума была организована в Пскове, на ней тогда могли одновременно находиться менее 30 человек.

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Стоит отметить, что по итогам первого мероприятия псковский форум работающей молодежи включили в план работы Ассоциации профсоюзов Северо-Западного федерального округа, поскольку мероприятие получило высокую оценку за организацию и полученные результаты.

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Сегодня, когда основные коронавирусные ограничения уже сняты, площадка форума смогла принять всех участников – всего на ней собрались порядка 80 человек, среди них молодые специалисты, работающие в бюджетной сфере, индивидуальные предприниматели, самозанятые и студенты.

Участники приехали из 18 муниципалитетов Псковской области. Иногородняя молодежь заселилась в гостиницу «Ольгинская», там ребята будут проживать до закрытия форума, которое состоится 26 марта. Сразу после заселения все они отправились в Дом профсоюзов на улице Советской, где прошли регистрацию на форум – всем участникам выдали именные бейджи и подарки: футболки, шопперы, блокноты и ручки с логотипами форума и организаторов. Напомним, среди них – Псковский областной совет профессиональных союзов, управление общественных проектов и молодежной политики правительства Псковской области, комитет по труду и занятости Псковской области и ПсковГУ.

Торжественное открытие началось с прослушивания гимна Российской Федерации. После перед участниками выступил председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов.

«Первый форум мы проводили в условиях ограничений, и не могли тогда видеть такой полный зал, радостные лица, зал, где полно молодежи, готовой к работе. В этом году у нас это получилось, и я думаю, дальше будет получаться еще больше», - начал свое выступление Игорь Иванов.

Он призвал молодежь быть требовательнее и активнее: «Старшее поколение, бывает, учит нас быть скромнее. Не надо быть скромнее, надо быть со своим задором, надо просить больше, надо идти вперед!» - призвал глава Псковского облсовпрофа.

Игорь Иванов подчеркнул, что все работающие люди имеют право трудиться в хороших условиях: с достойной заработной платой, коллективным договором, соблюдением требований охраны труда. Добиться этого, по его словам, может помочь профсоюз. «Приглашаю всех вступить в брак с профсоюзом, вступить в нашу большую профсоюзную семью», - обратился к участникам форума Игорь Иванов и призвал молодежь инициировать создание первичных профсоюзных организаций в своих учреждениях и на своих предприятиях.

Для знакомства с участниками ведущие торжественной программы предложили небольшой интерактив с использованием QR-кода – ребята сканировали его и получали вопросы. Ответы респондентов мгновенно высвечивались на экране перед всем залом. Таким образом стало известно, например, что больше всего на форуме собралось представителей бюджетной сферы.

Затем участникам презентовали программу форума. В нее вошли:

тренинг «Командообразование»,

лекция «Что нужно знать о трудовых правах каждому работнику?»,

викторина по охране труда,

интерактив «Коллективный договор»,

встреча «Твой регион – твои возможности»,

вечерний квиз,

экскурсионная программа по местным предприятиям,

пленарная сессия «Корпоративная культура в организациях»,

квест-знакомство с вечерним Псковом,

караоке-баттл,

круглый стол «Лучшие практики работы с молодежью в организациях области»,

рефлексия.

На протяжении трех дней каждую группу участников (представители бюджетных и внебюджетных организаций и студенты) будут сопровождать кураторы. С «бюджетниками» будут работать Наталья Мандзибура и Татьяна Победова, с «внебюджетниками» - Нина Антипова и Андрей Стегний, группу студентов забирает Анна Шуняева. Участники форума поприветствовали своих кураторов аплодисментами.

На протяжении форума среди участников будут проводить сквозное мероприятие – конкурс на самую креативную публикацию, сделанную во время мероприятия. Ребята будут выкладывать свои фотографии и подписи к ним в социальных сетях, отмечать организаторов форума и ставить хештеги #фрм60, #молодежь60. Конкурс продлится до 11.30 26 марта, а его победителя (выбранного по наибольшему количеству лайков) определят на закрытии форума.

Торжественная часть закончилась небольшим опросом, все также организованного при помощи сканирования QR-кода. Участникам предстояло поделиться ожиданиями от мероприятия. Некоторые указали, что хотели бы получить новые знания, мотивацию, возможности. Кто-то хочет найти на форуме работу, другие более всего ждут караоке-баттл и экскурсии.

«Мне очень интересны экскурсии. Также жду выступления спикеров – очень люблю слушать про права работающих людей, обычно на таких лекциях узнаешь много интересного. Недавно мы тоже были на форуме, и нам рассказывали про уловки, при помощи которых нас могут обманывать работодатели – а иногда работодатели и сами не знают, что нас обманывают, так что это всегда очень интересно», - поделилась своими ожиданиями в беседе с корреспондентом ПЛН член Молодежного совета Псковского облсвопрофа Кристина Гаврилькова.

Студент Великолукского политехнического колледжа Егор Жуковский более всего ждет от форума новых знакомств и общения со специалистами и единомышленниками. Молодой человек рассказал, что помимо учебы занимается первичной переработкой мусора – пластика и картона, которые после сдает на крупные перерабатывающие предприятия. Егор отметил, что пока не состоит в профсоюзе, но уже обдумывает такой шаг.

«Мне кажется, это золотая связка – когда вместе исполнительная связь, ответственные работодатели и профсоюз. И мы эту связку должны показать нашей молодежи. Может быть, сегодня в ходе общения, в ходе встреч с трудовыми коллективами в организациях, на предприятиях кто-то найдет новое место работы, загорится обучением, повысит свой уровень. При этом нам хотелось бы, чтобы участники этого форума, молодые люди себя неразрывно связывали с нашим профсоюзным профессиональным движением, чтобы они пришли работать в организацию, где есть профсоюз, а если и нет – попытались бы инициировать его создание, а мы бы им в этом помогли. Вообще, все, что связано с трудом, с обучением, с рабочим местом – это все дело профсоюза, поэтому мы не можем не заниматься нашей молодежью, молодежной политикой, и мы это с удовольствием делаем. Форум работающей молодежи с подачи губернатора уже второй раз у нас проходит, в тот раз – более масштабно. Этот форум – площадка настоящего живого общения. Смотрите, у людей глаза горят, люди довольны. Целых три дня насыщенная программа, встречи. Наверное, это необходимо сегодня нам всем, а особенно – нашей молодежи», - прокомментировал открытие форума Игорь Иванов.

Нам остается пожелать участникам форума продуктивной работы, новых знаний, знакомств и эмоций, а главное – осознания своих прав как трудящихся и готовности отстаивать их на рабочем месте.

Ксения Иванова