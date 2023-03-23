Акцию «Сбрасываем мусор с парохода современного Пскова» провели художники

Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 24 марта

Псковичка украла продукты питания и одежду из магазина на Рижском проспекте

«ГАЗель» целиком провалилась под асфальт в одном из российских городов

«Дворец бабушек и дедушек» и миллиарды на ремонт: как преобразятся Печоры перед 550-летием