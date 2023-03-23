Акцию «Сбрасываем мусор с парохода современного Пскова» провели художники

Акцию «Сбрасываем мусор с парохода современного Пскова» провели представители движения «ПсковАРТ» сегодня, 24 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Участок, переданный движению «ПсковАРТ», убрали от мусора его представители.
«Мы убрали территорию и создали игрушечную инсталляцию. Акцию назвали "Сбрасываем мусор с парохода современного Пскова". Убирали территорию с утра. Решили провести такую добрую акцию. Призываем жителей Пскова последовать примеру, убрать свои участки, оформив мешки красивыми бантиками», – рассказал Тимофей Силич.
Из мусорных мешков художники сформировали пароход. Инсталляция временная, мешки вывезут в понедельник.
Ранее глава города Пскова Борис Ёлкин сообщал, что свалку выявили на переданной движению «ПсковАРТ» земле.
Ранее у дома Сафьянщикова располагалась инсталляцию «Антигравитация». Позднее её демонтировали.