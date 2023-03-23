Общество

Первые в этом году грибы выросли в Гдовском районе. ФОТО

Первые в этом году грибы выросли в Гдовском районе. Об этом сообщается в группе «Рыбалка на Чудском/Грибы Псковской» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Анюта Пшеницына

«Лес просыпается. Гдовский район. 24 марта 2023 года», - написала автор фото и уточнила дату съемки.

В комментариях мужчина усомнился, что фотография была сделана в этом году. «Точно в этом году? Меня терзают смутные сомнения», - прокомментировал он.

В ответ ему прислали фотографию грибов с уже вышедшим постом.

Этот гриб называется Саркосцифа алая. Как сообщают открытые источники, эти грибы можно увидеть ранней весной или в феврале после таянья снега на гниющей древесине или других растительных остатка. Отмечается, что гриб демонстрирует экологическое состояние леса. Он не будет расти вблизи больших промышленных городов и шоссейных дорог с интенсивным движением.

Принадлежит к категории съедобных грибов, не ядовит. «По консистенции, как кальмар. Слегка резиновый. На вкус - гриб», - рассказала подписчица группы.