«Октябрьский богатырь» и «подморозовики»: псковские грибники собирают замерзший урожай. ФОТО

Псковские грибники продолжают собирать замерзший урожай в лесах региона. Результатами жители региона делятся в группе «Грибы Псковской/Рыбалка на Чудском» в социальной сети «ВКонтакте».
Фото: Анна Пшеницына / «Грибы Псковской/Рыбалка на Чудском»
«Октябрьский богатырь. Немного подмороженный, но идеально чистый», - написала автор фотографии.
Фото: Анна Пшеницына / «Грибы Псковской/Рыбалка на Чудском»
«Богатырь» весил 1 кг 672 грамма.
Фото здесь и далее: Дарья Иванова / «Грибы Псковской/Рыбалка на Чудском»
Другая любительница тихой охоты хотела узнать, что такое «подморозовики».
«Сегодня (27 октября - ред.) наконец получилось. Ощущения очень неоднозначные от леса. Темный, тихий, застывший. Мы одеты по зимнему. Но...грибы. Все те же грибы, но звонкие от мороза, словно воспоминание о лете, его крупицы», - отметила она.