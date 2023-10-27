Общество

«Октябрьский богатырь» и «подморозовики»: псковские грибники собирают замерзший урожай. ФОТО

Псковские грибники продолжают собирать замерзший урожай в лесах региона. Результатами жители региона делятся в группе «Грибы Псковской/Рыбалка на Чудском» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Анна Пшеницына / «Грибы Псковской/Рыбалка на Чудском»

«Октябрьский богатырь. Немного подмороженный, но идеально чистый», - написала автор фотографии.

Фото: Анна Пшеницына / «Грибы Псковской/Рыбалка на Чудском»

«Богатырь» весил 1 кг 672 грамма.

Фото здесь и далее: Дарья Иванова / «Грибы Псковской/Рыбалка на Чудском»

Другая любительница тихой охоты хотела узнать, что такое «подморозовики».

«Сегодня (27 октября - ред.) наконец получилось. Ощущения очень неоднозначные от леса. Темный, тихий, застывший. Мы одеты по зимнему. Но...грибы. Все те же грибы, но звонкие от мороза, словно воспоминание о лете, его крупицы», - отметила она.