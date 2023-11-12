Общество

Лисички и рядовки: лес продолжает радовать псковских любителей тихой охоты поздней осенью. ФОТО

Любители тихой охоты продолжают собирать в лесах Псковской области грибы поздней осенью. Об этом сообщается в группе «Грибы Псковской / Рыбалка на Чудском» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Ирина Борисова / «ВКонтакте»

«Не устояла, поехала сегодня (11 ноября - ред.) за лисичками! В своих местах на "жареху" собрала, а вот в лесу возле Лесицкого как Мамай прошел - все грибы собраны или срезаны. Ни одной лисички! Машины также по всему лесу. Никак народ не угомонится», - написала автор фотографии.

Фото: Петр Митрофанов / «ВКонтакте»

В лесу Псковского района грибнику встретились серая и мыльная рядовки.

Фото: Кирилл Иванов / «ВКонтакте»

«Ходили с друзьями в поход, думал, грибов уже и нет в помине, а нет они есть, и их много. Собрал все, что успевал срезать у тропинки, чтобы не отстать. В самом лесочке их больше», - поделился мужчина.