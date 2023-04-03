Общество

Фотофакт: Строчки выросли в Гдовском районе

Строчки появились в Гдовском районе. Об этом сообщается в группе «Рыбалка на Чудском / Грибы Псковской» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Анна Пшеницына / «Рыбалка на Чудском / Грибы Псковской»

Фотографии грибов сделали вблизи деревни Подлипье 2 апреля.

Строчок — род сумчатых грибов семейства Дисциновые, который часто путают со съедобными сморчками. В сыром виде строчки смертельно ядовиты. Мнения о съедобности разнятся. Распространено мнение, что строчки можно употреблять в пищу после кулинарной обработки или сушки, но по другим мнениям, яд строчков не разлагается ни при каких условиях, которые могут быть созданы на кухне: ни кипячение, ни вымачивание, ни сушка в этом случае не помогают, сообщает «Википедия».