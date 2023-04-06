Общество

Здоровый образ жизни в 2022 году вели 13% жителей Псковской области

Здоровый образ жизни в 2022 году вели 13% жителей Псковской области. Такие данный Псковской Ленте Новостей предоставили в пресс-службе Псковстата.

«По данным наблюдения, доля граждан Псковской области, ведущих здоровый образ жизни, в 2022 году составила 13% от общей численности населения», - сообщили аналитики.

В 2022 году самостоятельно занимались физкультурой и спортом 10% мужчин в области, среди женщин этот процент немного ниже – 9%.

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Аналитики напомнили, что существенным фактором, оказывающим влияние на здоровье человека, является тот образ жизни, которого придерживается сам человек. По их словам, следование принципам здорового образа жизни определяется пятью основными критериями: