Общество

МВД раскритиковало эксперимент по онлайн-продаже вина

МВД России выступило против эксперимента по онлайн-продаже вина через сайт «Почты России»: алкоголь может попасть к подросткам, а доставку можно оформить даже в школы, сообщили в пресс-центре ведомства в среду, 12 апреля.

Ранее пресс-служба кабмина сообщила агентству, что правительство РФ одобрило законопроект о проведении эксперимента по онлайн-продаже российского вина через сайт «Почты России», теперь его внесли в Госдуму. Эксперимент планируется провести с 1 ноября 2023 года по 31 июля 2026-го, уточняет РИА Новости.

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Как рассказали в пресс-центре МВД РФ, законопроект разработан Минфином и на этапе подготовки на рассмотрение в МВД не поступал.

«Законопроект не учитывает существующий запрет на продажу алкоголя несовершеннолетним, так как приобретение через интернет носит непубличный характер, а значит, алкоголь может быть заказан в том числе несовершеннолетними, а местом его доставки возможно определить любую территорию, где продажа такой продукции запрещена законом (школы)», - пояснили в МВД РФ.

Помимо этого, по оценке министерства, проект не учитывает региональные ограничения по месту и времени продажи алкоголя: «Исходя из указанного, полагаем, что идея законопроекта даже в экспериментальном режиме содержит риски существенных нарушений прав и свобод граждан».

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В МВД РФ также опасаются, что принятие законопроекта увеличит риск «совершения противоправных действий» в отношении работников «Почты России», которым предстоит развозить спиртное.

Ранее Минздрав раскритиковал идею онлайн-продажи алкоголя.