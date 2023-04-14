Общество

Четыре термоточки зафиксировали в Невельском районе

Четыре термоточки зафиксировали в Невельском районе. Об этом сообщил глава муниципалитета Олег Майоров в своем Telegram-канале.

«Сухая теплая погода несет в себе опасность быстрого возникновения пожаров. Традиционно находятся люди, которые занимаются палом травы. В огне можно потерять не только имущество, но и лишиться жизни. Пока ситуация остается контролируемой и управляемой, но вызывает тревогу, только за эту неделю на территории района зафиксировано 4 термоточки», - отметил он.

Добавим, термические точки – это тепловые аномалии, выявленные по результатам космической съемки после проведения тематической обработки. Термической точной может выступать горение мусора, техногенный процесс, пал, техногенный или лесной пожар.