Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Топ учебных заведений
«Псковэнергосбыт» показания дачникам
Господин Рейтингомер
Оплата за ОДН с марта
Оазис здоровья под Псковом
как отдохнуть в Пскове и его окрестностях
как юродивый Николка Псков спас
перерасчет платы за СОИ
построй дом своей мечты
«Европа Плюс» 15 лет лидерства
Защита для псковских предпринимателей
кто придет работать в больницы региона?
маршруты силы
 
 
 
ещё Происшествия 14.04.2023 16:010 Убийство знакомого в ходе новоселья в Острове обернулось для мужчины лишением свободы 14.04.2023 16:010 Убийство знакомого в ходе новоселья в Острове обернулось для мужчины лишением свободы 14.04.2023 15:370 Псковского военного лишили свободы за уклонение от службы во время мобилизации 14.04.2023 13:040 Момент хищения денег из великолукского банка попал на камеры видеонаблюдения 14.04.2023 12:560 Грабитель разбудил дновцев и выронил часть украденного при побеге 14.04.2023 12:201 Пора выжженной земли
 
 
 
Самое популярное 09.04.2023 13:331 Стали известны подробности инцидента с падением человека на крышу библиотеки в Пскове 13.04.2023 07:410 В Пскове у водителя остановилось сердце прямо за рулём автомобиля 07.04.2023 13:5411 Музыканта Сергея Шнурова могут выдвинуть на выборы губернатора Псковской области 12.04.2023 12:422 Увеличенная грудь супруги стала предметом спора при разделе имущества семьи в Москве 07.04.2023 07:350 Благовещение Пресвятой Богородицы отмечают православные 7 апреля
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Пора выжженной земли

14.04.2023 12:20|ПсковКомментариев: 1

Период наводнений миновал, но пришла другая беда - в Псковской области начались палы травы. Жители региона уже привыкли ежегодно созерцать чёрные дымящиеся поля и порой не задумываются о том, что природный пожар может обернуться трагедией. В огне сгорает не только прошлогодняя растительность, но и насекомые, звери, а порой и люди.

Псковская Лента Новостей выяснила, как в регионе борются с поджогами полей и лесов, чем опасны такие возгорания, кто чаще всего становится поджигателем, и сколько придётся заплатить за нарушение требований пожарной безопасности.

 

Фото: МЧС России

Поджёг - получи штраф

Первые возгорания стали фиксировать еще до официального старта пожароопасного сезона. 6 апреля траву тушили в Палкинском районе, жители которого решили «безопасно» истребить прошлогоднюю растительность вблизи участка.

Спустя 4 дня в регионе был установлен пожароопасный сезон (в 2022 году - с 1 апреля), с этого моменты палы травы происходят почти ежедневно. По данным областного управления МЧС, ландшафтных пожаров стало больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом площадь горения пока остаётся на том же уровне. В основном, траву выжигают на территории Псковского и Великолукского районов, в первом уже ввели особый противопожарный режим. «Деятельность на данных территориях ведется более бурная, людей больше, и, соответственно, фактов возгорания тоже больше», – пояснил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Псковской области, руководитель управления надзорной деятельности и профилактической работы Владимир Якунин в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Также палы травы были зафиксированы в Пскове, Дно, Кунье, Палкино. Всего на сегодняшний день произошло более 30 ландшафтных пожаров и один лесной - вблизи деревни Горнево Псковского района. Причём лес загорелся из-за бесконтрольного выжигания травы на сопредельной территории. Кроме того, работники Противопожарного лесного центра ликвидировали угрозу перехода ландшафтного пожара на земли лесного фонда в Плюсском районе.

Для предотвращения палов травы сотрудники МЧС регулярно информируют население об опасности таких действий и их неправомерности, а также совместно с органами исполнительной власти и полицией проводят рейды по выявлению лиц, занимающихся поджогами сухой растительности.

В этом году одному псковичу уже назначили штраф в размере 5 тысяч рублей за несанкционированный пал травы, ещё два материала находятся на рассмотрении. В сезоне-2022 за аналогичные деяния привлекли к административной ответственности 30 человек - людям делали предупреждения, накладывали штрафные санкции.

За нарушение требований пожарной безопасности при сжигании сухой растительности предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения или наложения штрафа:
на граждан в размере от 5 тысяч до 15 тысяч рублей;
на должностных лиц – от 20 тысяч до 30 тысяч рублей;
на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица - от 40 тысяч до 60 тысяч рублей;
на юридических лиц – от 300 тысяч до 400 тысяч рублей.

Стихийное бедствие

Однако вероятность лишиться честно заработанных денег не всегда останавливает поджигателей. Пока одни радуются солнечной погоде и проклёвывающейся из-под земли зелени, другие идут «облагораживать» свои участки и избавляться от зарослей засохшей травы путём её сожжения.

«Кто-то действительно до сих пор еще использует такой метод для очистки своего участка от прошлогодней травы, от мусора, веток. Банально поджигают и рассчитывают на то, что огонь справится. А природа непредсказуема, на случайные порывы ветра отреагировать оперативно не получится. В Псковской области есть достаточно примеров, когда граждане таким образом пытались очистить свой участок, в итоге оставались без жилья. Еще и соседский дом тоже был уничтожен», – заметил замначальника ГУ МЧС по региону.

Это действительно так: пал травы в считанные секунды может перерасти в серьёзный пожар — не только лесной, но и торфяной. А если на пути огня стоит жилой дом, то и он будет охвачен пламенем. Причём тушить травяные палы весьма сложно, так как они очень быстро распространяются и охватывают большие площади. В итоге безобидное, на первый взгляд, освобождение участка от ненужного хлама и старой травы может обернуться трагедией.

Например, год назад житель деревни Печки Печорского района непреднамеренно поджег соседний земельный участок. Мужчина решил сжечь мусор на своей территории, нарушил правила пожарной безопасности, в результате сгорел жилой дом его соседа.

В 2019 году из-за пала травы в Порховском районе превратились в руины сразу два дачных дома и два бесхозных строения. А в 2017 году в Гдовском районе по аналогичной причине сгорела конюшня. Два жилых дома, три надворные постройки и коня, к счастью, удалось спасти.

Выжженную землю оставляют после себя не только те, кто хочет навести порядок на участке, но и «черные копатели», блуждающие по полям в поисках металла. С ними и организациями, официально занимающимися поисковыми работами, сотрудники МЧС тоже проводят профилактическую работу.

Кроме того, в ведомстве призывают родителей рассказывать детям о последствиях поджога травы. Периодически именно детская шалость становится причиной возгорания. Несовершеннолетние поджигают траву на обочинах дорог, на пустырях и возле домов, не понимая всей серьёзности ситуации. Так, в прошлом году горела трава в переулке Машиниста в Пскове — вблизи многоквартирных домов, частного сектора и опоры ЛЭП. Местные жители заподозрили в содеянном школьников, которые во время возгорания находились поблизости.

К сожалению, поймать поджигателей за руку получается не всегда, но такие прецеденты есть. В большинстве случаев нарушают правила пожарной безопасности взрослые, которые, видимо, в своё время не усвоили простую истину: спички - не игрушка. Большое подспорье в поиске нарушителей оказывает система «Лесохранитель», которая охватывает более 90% земель лесного фонда. Кроме того, в регионе ведутся наземное патрулирование по маршрутам общей протяженностью более 2,2 тысячи км и авиационный мониторинг. А МЧС проводит рейды с использованием беспилотника.

Фото: МЧС России

Мифы и горькая правда

Несмотря на всё это, поля и леса продолжают гореть. Жители региона поджигают прошлогоднюю траву если не из хулиганских побуждений, то свято веря в благость своих намерений.

«Не жгите сухую траву! Прошлогодняя трава - не мусор! Трава перегнивает и удобряет землю», - уже устали повторять в МЧС в попытке развенчать миф о том, что после пала травы почва становится лучше. Ведь всё происходит с точностью до наоборот: после выгорания травы плодородие уменьшается, повреждается корневая система деревьев, кустарников. Выживает только самая грубая трава и бурьян.

Гибнет не только экосистема, но и животные, которые оказываются в плену огня. В саду и огороде после пала травы не остаётся насекомых, истребляющих вредителей. Выжженные места покидают птицы, потерявшие свои гнезда. А у кротов, зайцев, белок и других теплокровных, не имеющих крыльев, практически нет шансов выжить.

Прошлой весной в Московской области лесничие, пытавшиеся остановить переход ландшафтного пожара в лесной, вынесли из огня лисят. Из 5 малышей, которые оказались в зоне горения, в живых остались только трое. Тогда же жители Тулы спасли обгоревшего в пожаре зайчонка — снимок животного с обугленной шерстью разлетелся по соцсетям. А в 2019 году в Курске во время тушения горящей травы пожарные нашли маленького ёжика, к счастью, он остался жив.

Из-за бесконтрольного сжигания растительности страдают не только дикие звери, но и домашние питомцы. Недавно МЧС России опубликовало душераздирающие кадры кота, чудом спасшегося из огня во время пала травы.

Фото: МЧС России

Повезло и котятам, которых заметили во время тушения аналогичного пожара в 2022 году в Амурской области. Жалобное мяуканье услышали огнеборцы, они же впоследствии нашли малышам дом. В том же регионе год назад произошла ещё одна история со счастливым концом: пожарные спасли собаку, спрятавшуюся от пламени в заброшенном колодце.

Таких историй единицы. Большая часть животных, попадающих в огненную ловушку, остаются там навсегда. В их гибели виноваты люди, допустившие неконтролируемый пал травы, - 90% природных пожаров возникает по вине человека.

В случае обнаружения начинающегося пала травы можно попытаться потушить огонь самостоятельно. Если горит высокая сухая трава в ветреную погоду, пламя идет высокой стеной — следует позвонить по телефонам 01, 101 или 112, описать местность, ориентиры и дождаться прибытия пожарных в безопасном месте.

Как бороться с этим явлением? Вопрос, который стоит на повестке уже много лет. Помимо профилактической работы и штрафов за нарушение правил пожарной безопасности предлагается вводить в оборот как можно больше сельхозземель. Так как угодья, заросшие бурьяном, замечательно горят.

«На обработанных полях пожаров не бывает, там нечему гореть. Фермеры землю обрабатывают, сажают, там нет сухой травы. Поэтому нужно с собственниками земель эти вопросы тоже проговаривать, у нас же как: многие накупили земли, а деятельность там не ведут. Это тоже немаловажный аспект», - выразил своё мнение заместитель председателя комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания Владимир Кузь. Он добавил, что многое также зависит от самих людей - их сознания, понимания вреда, который наносит горение сухой растительности.

Солидарен с коллегой и председатель комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания Андрей Козлов. Он заметил, что на землях, которые не обрабатываются, растёт лес, борщевик, а впоследствии всё это горит. По мнению парламентария, нужно вовлекать неиспользуемые земли в оборот всеми возможными способами. Например, депутаты из Калининградской области предложили простой механизм: изымать участки у тех собственников, которые в течение трёх лет не занимались своей землёй, и передавать в муниципальную, региональную или федеральную собственность.

Апрель в этом году выдался на удивление сухим и тёплым. Не за горами и майские праздники, когда пожарная обстановка в лесах, в сельской местности, на территории СНТ традиционно осложняется. В прошлом году в Псковской области только с 1 по 5 мая произошло 48 палов травы. Может, уже пора перестать играть с огнем и проверять природу на прочность, а пожарные бригады - на работоспособность? Ведь наслаждаться весенними лучами солнца, зелёной травой и цветущим полем гораздо приятнее, чем лицезреть черную землю.

Ульяна Ловыгина

Теги: #происшествие #пожар #пал травы #лесной пожар #трагедия
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Необходимо ли отложить проведение парада Победы 9 мая?
В опросе приняло участие 280 человек
Сюжет: Палы травы и лесные пожары в Псковской области - 2023 Вероятность возникновения ландшафтных пожаров возрастет в Псковской области из-за сильного ветра Пора выжженной земли Общенациональное бедствие: почему нельзя жечь траву весной и как за это наказывают псковичей «Беседка»: Замначальника ГУ МЧС России по Псковской области Владимир Якунин о палах травы. ВИДЕО Троих псковичей привлекли к ответственности за поджог травы Первый в этом году лесной пожар зарегистрировали в Псковской области Выжигателями травы в Псковской области могут оказаться «чёрные копатели» – МЧС Почти 20 палов травы зафиксировало МЧС в Псковской области за два дня Девять ландшафтных пожаров случилось в Псковской области за сутки Полоса горения при пале травы в Псковском районе приблизилась к двум километрам Владимир Кузь призвал вводить земли в сельхозоборот для борьбы с палом травы На дальнем Запсковье вновь горит трава на поле. ВИДЕО МЧС зафиксировало палы травы в четырех районах Псковской области Пожароопасный сезон устанавливается в Псковской области с 10 апреля Пал травы ликвидируют вблизи деревни Тупицы в Псковской области Трава горит на поле на дальнем Запсковье. ФОТО Пал травы зафиксировали в Палкинском районе Пожароопасный сезон устанавливается в Псковской области с 10 апреля
14.04.2023, 17:180 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 14 апреля 14.04.2023, 17:170 Соборную площадь реконструируют в Печорах 14.04.2023, 17:110 Исполнители героев из опер Мусоргского представлены на выставке в Куньинском районе 14.04.2023, 17:090 Знаки «Остановка запрещена» установят вдоль дороги на псковское кладбище Орлецы в Пасху
14.04.2023, 17:010 Угрозы банкротства группы компаний «Кабош» нет – Дмитрий Матвеев 14.04.2023, 16:570 Названы наиболее подорожавшие лекарства в Псковской области 14.04.2023, 16:480 Александр Козловский: Россия и Беларусь вырабатывают стратегию по взаимной интеграции систем электронных услуг 14.04.2023, 16:440 Стать машинистом катка и экскаватора предлагает «Псковавтодор»
14.04.2023, 16:350 Ремонт здания Гдовского районного суда заказали за 1,2 млн рублей 14.04.2023, 16:250 Великолукский медицинский колледж: кто придет работать в больницы региона? 14.04.2023, 16:250 Ремонт цепных мостов начнется в Острове после 20 мая 14.04.2023, 16:240 Названо имя «Учителя года 2023» в Псковской области
14.04.2023, 16:090 Два легковых автомобиля столкнулись у сквера Народовластия в Пскове. ФОТО 14.04.2023, 16:071 ВТБ запустил льготную ипотеку на строительство частных домов с подрядчиком 14.04.2023, 16:010 Убийство знакомого в ходе новоселья в Острове обернулось для мужчины лишением свободы 14.04.2023, 15:480 Более 10,5 тысяч заявок в рамках программы догазификации уже исполнили в Псковской области
14.04.2023, 15:390 Вероятность возникновения ландшафтных пожаров возрастет в Псковской области из-за сильного ветра 14.04.2023, 15:370 Псковского военного лишили свободы за уклонение от службы во время мобилизации 14.04.2023, 15:280 Весна пришла: псковичи делятся теплыми кадрами в соцсетях 14.04.2023, 15:270 Из-за ярмарки в Великих Луках перекроют часть дорог и запретят продавать алкоголь
14.04.2023, 15:260 Псковичи могут оплачивать онлайн-покупки в несколько кликов с помощью сервиса SberPay 14.04.2023, 15:240 Предсказавший кризис 2008 года экономист спрогнозировал кредитный коллапс в США 14.04.2023, 15:161 Туристы из России стали чаще покупать недвижимость в Таиланде 14.04.2023, 14:590 Какой будет погода на пасхальных выходных в Псковской области, рассказала синоптик
14.04.2023, 14:570 Цены на огурцы начали снижаться в Псковской области 14.04.2023, 14:540 «Дневной дозор»: Есть ли основания для отмены парада Победы? 14.04.2023, 14:490 На месте провала асфальта над подземным переходом в Великих Луках восстановили движение 14.04.2023, 14:300 Шойгу объявил о высшей степени боевой готовности на Тихоокеанском флоте
14.04.2023, 14:210 Туалетная бумага подешевела в Псковской области 14.04.2023, 14:120 Паводковая обстановка стабилизировалась в Великолукском и Пушкиногорском районах 14.04.2023, 14:120 Там, где убирают 14.04.2023, 14:112 Прекращён поиск пропавшей в Псковской области уроженки Эстонии
14.04.2023, 14:070 Почему выгодно получать пенсию на карту Сбера, объяснили псковичам 14.04.2023, 14:020 «Квартирник»: Наследники Трояновского о месте балалайки в современном мире, паркуре и первом русском рэпере. ВИДЕО 14.04.2023, 14:010 Путин встретит Пасху в Храме Христа Спасителя - Кремль 14.04.2023, 13:450 Рабочие нули, обязательные рамки, грудь раздора
14.04.2023, 13:410 Михайловский «союз природы и поэзии» на картинах российского живописца оценят жители и гости Петербурга 14.04.2023, 13:320 Как оплачивают дежурство на дому в праздничные и выходные дни, объяснили россиянам 14.04.2023, 13:210 Обнаруженная на дне Тихого океана трещина может вызвать мегаземлетрясение у побережья США 14.04.2023, 13:100 Изношенный слой асфальта меняют на улице Западной в Пскове
14.04.2023, 13:090 Панк-группа «Йорш» выступит в псковской «Норе» 16 апреля 14.04.2023, 13:060 Дополнительные автобусы запустят до псковских Орлецов на Пасху 14.04.2023, 13:040 Момент хищения денег из великолукского банка попал на камеры видеонаблюдения 14.04.2023, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Квартирник»
14.04.2023, 12:590 Девочка в Москве вызывала рвоту и случайно проглотила зубную щетку 14.04.2023, 12:580 Крупнейший банк ОАЭ стал блокировать инвестиционные счета россиян 14.04.2023, 12:560 Грабитель разбудил дновцев и выронил часть украденного при побеге 14.04.2023, 12:480 Экологическая игра по уборке территорий пройдет в Великих Луках
14.04.2023, 12:400 Почти треть российских туристов планируют свой отпуск за полгода до поездки 14.04.2023, 12:320 «Прессинг»: Интернет-телевидение, проигрыш эфирному вещанию и судьба «ЧЕлевидения». ВИДЕО 14.04.2023, 12:280 Юные воркаутеры из Пскова отправились на тренировку в Великие Луки 14.04.2023, 12:201 Пора выжженной земли
14.04.2023, 12:201 Древнюю тюрьму для высокопоставленных преступников отреставрировали в Новгородском кремле 14.04.2023, 12:190 День медицинской службы уголовно-исполнительной системы отмечают 14 апреля 14.04.2023, 12:170 ЛДПР предлагает ввести уголовную ответственность за дипфейки 14.04.2023, 12:161 Субботник прошел на Гремячей горе в Пскове
14.04.2023, 12:140 «Квартирник»: Наследники Трояновского о месте балалайки в современном мире, паркуре и первом русском рэпере 14.04.2023, 12:060 Общенациональное бедствие: почему нельзя жечь траву весной и как за это наказывают псковичей 14.04.2023, 12:030 Пятеро иностранцев пытались незаконно пересечь границу России в Пыталовском районе 14.04.2023, 12:010 Начинается видеотрансляция программы «Прессинг» об интернет-телевидении
14.04.2023, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 14 апреля 14.04.2023, 11:500 «Пластину с христограммой» продемонстрировали псковские археологи 14.04.2023, 11:480 Знаменитый Рязанский народный хор имени Попова выступит в Пскове 14.04.2023, 11:450 Ветеран Великой Отечественной войны скончался в Себежском районе
14.04.2023, 11:431 Всероссийская ярмарка вакансий проходит в Пскове 14 апреля 14.04.2023, 11:390 Безопасность на пасхальных мероприятиях в Псковской области обеспечит ОМОН 14.04.2023, 11:370 В рубель: Перезапуск приватизации, ремиссия бюджета и штрафы для огородников 14.04.2023, 11:280 Волка встретила местная жительница возле себежской деревни
14.04.2023, 11:170 Специалисты из «Михайловского» работают на «Музейных маршрутах России» в Архангельске 14.04.2023, 11:160 «Прессинг»: Интернет-телевидение, проигрыш эфирному вещанию и судьба «ЧЕлевидения» 14.04.2023, 11:120 «Пастырь»: Об усердной и ленивой подготовке к Пасхе. ВИДЕО 14.04.2023, 11:020 Свыше 40 иностранцев выдворили с территории Псковской области с начала года
14.04.2023, 10:511 Пропавшую 19-летнюю девушку нашли в Порхове 14.04.2023, 10:461 Концертный зал продают в Пскове за 20 миллионов рублей 14.04.2023, 10:390 Все полицейские наряды разыскивают совершившего разбойное нападение на банк мужчину в Великих Луках 14.04.2023, 10:350 Кинокритик Юрий Богомолов умер на 87 году жизни
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru