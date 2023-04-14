Происшествия

Пора выжженной земли

Период наводнений миновал, но пришла другая беда - в Псковской области начались палы травы. Жители региона уже привыкли ежегодно созерцать чёрные дымящиеся поля и порой не задумываются о том, что природный пожар может обернуться трагедией. В огне сгорает не только прошлогодняя растительность, но и насекомые, звери, а порой и люди.

Псковская Лента Новостей выяснила, как в регионе борются с поджогами полей и лесов, чем опасны такие возгорания, кто чаще всего становится поджигателем, и сколько придётся заплатить за нарушение требований пожарной безопасности.

Фото: МЧС России

Поджёг - получи штраф

Первые возгорания стали фиксировать еще до официального старта пожароопасного сезона. 6 апреля траву тушили в Палкинском районе, жители которого решили «безопасно» истребить прошлогоднюю растительность вблизи участка.

Спустя 4 дня в регионе был установлен пожароопасный сезон (в 2022 году - с 1 апреля), с этого моменты палы травы происходят почти ежедневно. По данным областного управления МЧС, ландшафтных пожаров стало больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом площадь горения пока остаётся на том же уровне. В основном, траву выжигают на территории Псковского и Великолукского районов, в первом уже ввели особый противопожарный режим. «Деятельность на данных территориях ведется более бурная, людей больше, и, соответственно, фактов возгорания тоже больше», – пояснил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Псковской области, руководитель управления надзорной деятельности и профилактической работы Владимир Якунин в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Также палы травы были зафиксированы в Пскове, Дно, Кунье, Палкино. Всего на сегодняшний день произошло более 30 ландшафтных пожаров и один лесной - вблизи деревни Горнево Псковского района. Причём лес загорелся из-за бесконтрольного выжигания травы на сопредельной территории. Кроме того, работники Противопожарного лесного центра ликвидировали угрозу перехода ландшафтного пожара на земли лесного фонда в Плюсском районе.

Для предотвращения палов травы сотрудники МЧС регулярно информируют население об опасности таких действий и их неправомерности, а также совместно с органами исполнительной власти и полицией проводят рейды по выявлению лиц, занимающихся поджогами сухой растительности.

В этом году одному псковичу уже назначили штраф в размере 5 тысяч рублей за несанкционированный пал травы, ещё два материала находятся на рассмотрении. В сезоне-2022 за аналогичные деяния привлекли к административной ответственности 30 человек - людям делали предупреждения, накладывали штрафные санкции.

За нарушение требований пожарной безопасности при сжигании сухой растительности предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения или наложения штрафа:

на граждан в размере от 5 тысяч до 15 тысяч рублей;

на должностных лиц – от 20 тысяч до 30 тысяч рублей;

на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица - от 40 тысяч до 60 тысяч рублей;

на юридических лиц – от 300 тысяч до 400 тысяч рублей.

Стихийное бедствие

Однако вероятность лишиться честно заработанных денег не всегда останавливает поджигателей. Пока одни радуются солнечной погоде и проклёвывающейся из-под земли зелени, другие идут «облагораживать» свои участки и избавляться от зарослей засохшей травы путём её сожжения.

«Кто-то действительно до сих пор еще использует такой метод для очистки своего участка от прошлогодней травы, от мусора, веток. Банально поджигают и рассчитывают на то, что огонь справится. А природа непредсказуема, на случайные порывы ветра отреагировать оперативно не получится. В Псковской области есть достаточно примеров, когда граждане таким образом пытались очистить свой участок, в итоге оставались без жилья. Еще и соседский дом тоже был уничтожен», – заметил замначальника ГУ МЧС по региону.

Это действительно так: пал травы в считанные секунды может перерасти в серьёзный пожар — не только лесной, но и торфяной. А если на пути огня стоит жилой дом, то и он будет охвачен пламенем. Причём тушить травяные палы весьма сложно, так как они очень быстро распространяются и охватывают большие площади. В итоге безобидное, на первый взгляд, освобождение участка от ненужного хлама и старой травы может обернуться трагедией.

Например, год назад житель деревни Печки Печорского района непреднамеренно поджег соседний земельный участок. Мужчина решил сжечь мусор на своей территории, нарушил правила пожарной безопасности, в результате сгорел жилой дом его соседа.

В 2019 году из-за пала травы в Порховском районе превратились в руины сразу два дачных дома и два бесхозных строения. А в 2017 году в Гдовском районе по аналогичной причине сгорела конюшня. Два жилых дома, три надворные постройки и коня, к счастью, удалось спасти.

Выжженную землю оставляют после себя не только те, кто хочет навести порядок на участке, но и «черные копатели», блуждающие по полям в поисках металла. С ними и организациями, официально занимающимися поисковыми работами, сотрудники МЧС тоже проводят профилактическую работу.

Кроме того, в ведомстве призывают родителей рассказывать детям о последствиях поджога травы. Периодически именно детская шалость становится причиной возгорания. Несовершеннолетние поджигают траву на обочинах дорог, на пустырях и возле домов, не понимая всей серьёзности ситуации. Так, в прошлом году горела трава в переулке Машиниста в Пскове — вблизи многоквартирных домов, частного сектора и опоры ЛЭП. Местные жители заподозрили в содеянном школьников, которые во время возгорания находились поблизости.

К сожалению, поймать поджигателей за руку получается не всегда, но такие прецеденты есть. В большинстве случаев нарушают правила пожарной безопасности взрослые, которые, видимо, в своё время не усвоили простую истину: спички - не игрушка. Большое подспорье в поиске нарушителей оказывает система «Лесохранитель», которая охватывает более 90% земель лесного фонда. Кроме того, в регионе ведутся наземное патрулирование по маршрутам общей протяженностью более 2,2 тысячи км и авиационный мониторинг. А МЧС проводит рейды с использованием беспилотника.

Фото: МЧС России

Мифы и горькая правда

Несмотря на всё это, поля и леса продолжают гореть. Жители региона поджигают прошлогоднюю траву если не из хулиганских побуждений, то свято веря в благость своих намерений.

«Не жгите сухую траву! Прошлогодняя трава - не мусор! Трава перегнивает и удобряет землю», - уже устали повторять в МЧС в попытке развенчать миф о том, что после пала травы почва становится лучше. Ведь всё происходит с точностью до наоборот: после выгорания травы плодородие уменьшается, повреждается корневая система деревьев, кустарников. Выживает только самая грубая трава и бурьян.

Гибнет не только экосистема, но и животные, которые оказываются в плену огня. В саду и огороде после пала травы не остаётся насекомых, истребляющих вредителей. Выжженные места покидают птицы, потерявшие свои гнезда. А у кротов, зайцев, белок и других теплокровных, не имеющих крыльев, практически нет шансов выжить.

Прошлой весной в Московской области лесничие, пытавшиеся остановить переход ландшафтного пожара в лесной, вынесли из огня лисят. Из 5 малышей, которые оказались в зоне горения, в живых остались только трое. Тогда же жители Тулы спасли обгоревшего в пожаре зайчонка — снимок животного с обугленной шерстью разлетелся по соцсетям. А в 2019 году в Курске во время тушения горящей травы пожарные нашли маленького ёжика, к счастью, он остался жив.

Из-за бесконтрольного сжигания растительности страдают не только дикие звери, но и домашние питомцы. Недавно МЧС России опубликовало душераздирающие кадры кота, чудом спасшегося из огня во время пала травы.

Фото: МЧС России

Повезло и котятам, которых заметили во время тушения аналогичного пожара в 2022 году в Амурской области. Жалобное мяуканье услышали огнеборцы, они же впоследствии нашли малышам дом. В том же регионе год назад произошла ещё одна история со счастливым концом: пожарные спасли собаку, спрятавшуюся от пламени в заброшенном колодце.

Таких историй единицы. Большая часть животных, попадающих в огненную ловушку, остаются там навсегда. В их гибели виноваты люди, допустившие неконтролируемый пал травы, - 90% природных пожаров возникает по вине человека.

В случае обнаружения начинающегося пала травы можно попытаться потушить огонь самостоятельно. Если горит высокая сухая трава в ветреную погоду, пламя идет высокой стеной — следует позвонить по телефонам 01, 101 или 112, описать местность, ориентиры и дождаться прибытия пожарных в безопасном месте.

Как бороться с этим явлением? Вопрос, который стоит на повестке уже много лет. Помимо профилактической работы и штрафов за нарушение правил пожарной безопасности предлагается вводить в оборот как можно больше сельхозземель. Так как угодья, заросшие бурьяном, замечательно горят.

«На обработанных полях пожаров не бывает, там нечему гореть. Фермеры землю обрабатывают, сажают, там нет сухой травы. Поэтому нужно с собственниками земель эти вопросы тоже проговаривать, у нас же как: многие накупили земли, а деятельность там не ведут. Это тоже немаловажный аспект», - выразил своё мнение заместитель председателя комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания Владимир Кузь. Он добавил, что многое также зависит от самих людей - их сознания, понимания вреда, который наносит горение сухой растительности.

Солидарен с коллегой и председатель комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания Андрей Козлов. Он заметил, что на землях, которые не обрабатываются, растёт лес, борщевик, а впоследствии всё это горит. По мнению парламентария, нужно вовлекать неиспользуемые земли в оборот всеми возможными способами. Например, депутаты из Калининградской области предложили простой механизм: изымать участки у тех собственников, которые в течение трёх лет не занимались своей землёй, и передавать в муниципальную, региональную или федеральную собственность.

Апрель в этом году выдался на удивление сухим и тёплым. Не за горами и майские праздники, когда пожарная обстановка в лесах, в сельской местности, на территории СНТ традиционно осложняется. В прошлом году в Псковской области только с 1 по 5 мая произошло 48 палов травы. Может, уже пора перестать играть с огнем и проверять природу на прочность, а пожарные бригады - на работоспособность? Ведь наслаждаться весенними лучами солнца, зелёной травой и цветущим полем гораздо приятнее, чем лицезреть черную землю.

Ульяна Ловыгина