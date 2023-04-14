Общество

В трех районах Псковской области приобрели средства пожаротушения после вмешательства прокуратуры

В трех районах Псковской области приобрели средства пожаротушения после вмешательства прокуратуры. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Прокуратура области проверила соблюдение законодательства о профилактике лесных пожаров. Особое внимание уделили вопросам предупреждения нарушений закона в целях обеспечения своевременной профилактики лесных пожаров.

В ходе проверки выявили нарушения федерального законодательства в части непринятия мер по обеспечению готовности к началу пожароопасного сезона. Прокуроры городов и районов в целях недопустимости нарушений закона внесли 43 предостережения в адрес глав муниципальных образований области.

«Благодаря принятым мерам прокурорского реагирования арендаторами земель лесного фонда в Великолукском, Дедовичском, Себежском районах приобретены средства пожаротушения, обеспечено проведение прочистки и обновления противопожарных минерализованных полос и лесных дорог противопожарного назначения протяженностью более 22 км», - добавили в ведомстве.