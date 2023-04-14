Общество

«Студент года города Пскова» завершился победой двух конкурсантов

Подведены итоги конкурса «Студент года города Пскова». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

В 2023 году на участие в городском конкурсе пришло 11 заявок от студентов учреждений среднего профессионального образования – Псковского агротехнического колледжа, Псковского медицинского колледжа, Псковского кооперативного техникума, Псковского колледжа профессиональных технологий и сервиса, а также Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова.

По результатам очных собеседований в полуфинал конкурса вышли четыре кандидата на звание «Студент года» – Павел Иванов, Виктория Андреева, Ксения Владимирова и Никита Вахрушев. 13 апреля состоялся полуфинал, в рамках которого участники прошли три конкурсных задания.

«В этом году студенты показали исключительно высокий уровень подготовки к конкурсу. Приятно, что каждый из них искренне любит своё дело и будущую профессию», - отметили организаторы конкурса.

В полуфинале каждый участник должен был в интерактивной форме представить своё учебное заведение и направление обучения. Все креативно подошли к этой задаче: Ксения угостила присутствующих куличами – продуктом своей профессиональной деятельности, Виктория предложила членам жюри измерить уровень артериального давления, Павел вместе со своей группой поддержки продемонстрировали процесс оказания первой помощи и дали возможность одному из членов жюри примерить форму пожарного, а Никита в формате разговорного шоу показал, как проходят будни студента колледжа искусств.

По итогам полуфинала два участника разделили третье место и в финал вышли все четверо конкурсантов.

В финале членами жюри стали председатель совета регионального отделения «Движения первых» Псковской области, студент года города Пскова – 2017 Екатерина Родина, заместитель председателя, начальник отдела по делам молодежи комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Пскова Владимир Журавлев, заместитель директора Псковского областного центра народного творчества Александр Бойчук; организатор конкурса, заместитель председателя совета регионального отделения «Движения первых» Псковской области Елизавета Хмельницкая.

По результатам конкурса места распределились следующим образом:

3 место – Виктория Андреева, студентка 3 курса Псковского медицинского колледжа;

2 место – Никита Вахрушев, студент 2 курса Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова;

1 место с равным количеством баллов разделили студент 4 курса Псковского агротехнического колледжа Павел Иванов и студентка 2 курса Псковского колледжа профессиональных технологий и сервиса Ксения Владимирова.

Конкурс организован комитетам по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Пскова и региональным отделением Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» Псковской области при поддержке комитета по образованию Псковской области, образовательного проекта «Диалог», молодежной организации «Вечевой Орден» и регионального ресурсного центра поддержки добровольчества.