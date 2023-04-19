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Общество

Золотистый шакал мог попасть в Псковскую область из Эстонии — эксперты

20.04.2023 10:06|ПсковКомментариев: 0

Золотистый шакал мог попасть в Псковскую область из Эстонии, где устойчивая популяция этого зверя существует с 2013 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Полистовского заповедника.

Фото здесь и далее: yandex.ru

Зверя обнаружили охотники в Псковском районе и обратились за помощью в определении вида к специалистам Полистовского заповедника, комитета по природных ресурсам и экологии Псковской области и Великолукской сельскохозяйственной академии.

В ходе изучения удалось подтвердить видовую принадлежность животного. Образец для генетического анализа, который позволит понять географическое происхождение шакала, передали в Институт проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова РАН (Москва).

«Предположительно, золотистый шакал попал в Псковскую область из Эстонии, где устойчивая популяция этого зверя существует с 2013 года. Известны его логова на островах в Псковско-Чудском озере», – отметили в Полистовском заповеднике.

Миграция и расширение ареала золотистого шакала могут быть связаны с глобальными изменениями климата и установлением более теплой и малоснежной зимы в северных и северо-западных регионах европейской части России, низкой численностью единственного врага шакала – волка. Кроме того, золотистого шакала часто принимают за волка, животные внешне похожи, а во многих странах Европы волк – охраняемый вид, добавили эксперты. 

Теги: #Полистовский заповедник #волки
Источник: Псковская Лента Новостей
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