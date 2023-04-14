Общество

Похожего на волка хищника обнаружили в Псковской области

Золотистого шакала обнаружили в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Полистовского заповедника.

Фото: yandex.ru

На семинаре, который прошел в Полистовском заповеднике, представители комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области совместно с Полистовским государственным заповедником познакомили специалистов охотничьего хозяйства с новым видом млекопитающих – золотистым шакалом.

Факт присутствия животного в регионе недавно был подтвержден.

Как сообщают открытые источники, золотой шакал – небольшое млекопитающее из семейства псовых. Он похож на сильно уменьшенного волка – длина тело около 80 см, высота около 50 см, вес около 7-10 килограммов.