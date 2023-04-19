Общество

Юлия Пересильд призвала космонавтов прекратить травлю в ее адрес

Актриса Юлия Пересильд призвала профессиональных космонавтов остановить травлю в свой адрес. Соответствующее сообщение 20 апреля уроженка Пскова написала в своем аккаунте в Instagram*. Она также прокомментировала критику в адрес своих съемок в фильме «Вызов».

Изображение: Кинопоиск / Кадр из фильма «Вызов»

«Уважаемые космонавты и лично Федор Николаевич Юрчихин и другие, ну переставайте уже меня травить. Негоже Героям России второй год подряд незаслуженно обвинять женщину во всех смертных грехах», — написала актриса.

Пересильд также отметила, что не претендует ни на какие награды и просто хотела исполнить свой долг как актрисы.

«Я ничего не прошу, не подаю документов ни на какие звания. Я просто счастлива, что получилось достойно выполнить свой долг, честно подготовиться за 3,5 месяца, полететь и сделать всё, чтобы это кино случилось», — заключила она.

Напомним, герой России, космонавт Евгений Тарелкин рассказал о том, кто готовился в экипаж, который отправился на МКС с режиссером и актрисой на борту.

Ранее первая актриса-космонавт и уроженка Пскова Юлия Пересильд рассказала о том, что стала автором приключенческого романа. В нем она подробно рассказывает о 12 днях на МКС, съемках в невесомости фильма «Вызов» и о тех испытаниях, которые выпали на долю российского экипажа.

Снятая на МКС кинокартина является совместным проектом «Роскосмоса», Первого канала и студии Yellow, Black and White.

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