Общество

Экологический мастер-класс для школьников прошел при поддержке завода «Титан-Полимер»

Экологический мастер-класс для школьников прошел при поддержке завода «Титан-Полимер», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Семиклассники псковского Естественно-математического лицея №20 стали участниками мастер-класса по сортировке мусора в псковской библиотеке «Радуга». Эко-блогер Светлана Бринюк рассказала ребятам о различных способах и видах переработки мусора и его утилизации, а также о видах маркировки упаковок.

После познавательной лекции Светлана Бринюк предложила школьникам практическое задание - разделить отходы на виды перерабатываемых материалов, а также мусор, непригодный для дальнейшей переработки. Таким образом, школьники узнали о разнице между перерабатываемым и неперерабатываемым мусором, а главное, куда в городе можно сдать различные материалы для переработки.

Самые активные участники получили экологичные подарки - экосумки от спонсора мастер класса – завода «Титан-Полимер».

Напомним, экологический фестиваль «Чистый город», приуроченный ко Всемирному дню Матери-Земли, проходит в Пскове с 17 по 23 апреля. Так, 22 апреля в библиотеке «Радуга» пройдет встреча со специалистом противопожарного лесного центра Александром Ивановым «Охрана природы в твоих руках», а 23 апреля в гости к читателям «Радуги» приедет писательница Марина Дороченкова.