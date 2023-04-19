Общество

Роспотребнадзор напомнил о сходстве симптомов кори и ОРВИ

Симптомы кори в первые три-четыре дня похожи на ОРВИ, сыпь появляется только потом, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

«В самом начале, в катаральном периоде болезни, который продолжается три-четыре дня, симптомы кори сходны с проявлениями ОРВИ и ОРЗ. Пациентов беспокоит повышенная температура, кашель, насморк, першение или болезненность в горле, нередко — конъюнктивит», — приводит сообщение Роспотребнадзора РИА Новости.

Причем, в отличие от других острых респираторных инфекций, при кори состояние неуклонно ухудшается: нарастает слабость, кашель становится навязчивым и грубым, появляется отечность век, светобоязнь и слезотечение.

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В эти же дни можно уже увидеть изменения слизистой нёба — яркие красные пятна, а также пятна Коплик — Филатова — Бельского на слизистой щек — мелкие беловатые точки с красным ободком.

Самостоятельно заподозрить корь можно, если на третий-пятый день на коже появляется сыпь и сохраняется высокая температура, кашель, общее плохое самочувствие. Такие симптомы, как светобоязнь и слезотечение, подозрения усиливают.

Чтобы подтвердить диагноз, нужно на четвертый-пятый день от начала высыпания взять у больного кровь и провести серологическое обследование для выявления специфических иммуноглобулинов к вирусу кори.