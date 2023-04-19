Общество

Ситуация с заболеваемостью корью осложняется — Роспотребнадзор

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России осложняется ситуация с заболеваемостью корью. Однако никаких системных ограничений не требуется благодаря мерам, которые уже предприняты.

Отмечается, что вспышка кори ограничивается локальными очагами, которые удается быстро купировать. По оценке ведомства, рост заболеваемости корью связан с потоком мигрантов из ближнего зарубежья.

В данный момент больницы каждого региона РФ проводят подчищающую иммунизацию против кори, в том числе среди мигрантов, пишет RuNews24.

Такая иммунизация нужна для создания коллективного иммунитета. Ее проводят среди тех, кто ни разу не ставил вакцину или ставил ее однократно.