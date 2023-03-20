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Россиянин заразился корью и выпил 30 таблеток парацетамола

Мужчина выпил 30 таблеток парацетамола, пытаясь сбить температуру, и случайно закрыл на карантин токсикологическое отделение НИИ имени Склифосовского в Москве.

Три дня у мужчины держалась температура под 40 градусов, однако он решил, что справится без врачей, и пил парацетамол, сообщает Telegram-канал Baza. Но это не помогло, у мужчины началось отравление, и скорая увезла его в токсикологическую реанимацию НИИ имени Склифосовского. Там врачи внимательно осмотрели пациента и увидели на его теле сыпь.

Тогда на осмотр позвали дерматолога и инфекциониста. Медики пришли к выводу: пациент заболел корью, и не мог сбить температуру как раз из-за этого. После такого диагноза мужчину отвезли в инфекционную больницу, а все токсикологическое отделение центра закрыли на карантин до 5 мая.

Ранее СМИ сообщали, что в Подмосковье гремучая змея укусила девушку. Пострадавшую пришлось срочно госпитализировать в реанимацию местной больницы, там выяснилось, что в медучреждении нет токсикологического отделения, следовательно, у врачей просто нет антидота от яда гремучей змеи. Подмосковные врачи пытались перенаправить укушенную змеей девушку в НИИ имени Склифосовского, но там ее принять отказались - токсикологическое отделение московской больницы оказалось закрыто на карантин по кори.