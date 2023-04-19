Общество

Фильм «Вызов» возглавил российский рынок проката в первый уик-энд

В России состоялась премьера кинокартины «Вызов». Драма Клима Шипенко показывает выдающийся результат проката в свой первый уик-энд.

В данный момент, картина возглавляет российский прокат. Всего было продано уже более 180 тысяч билетов на общую сумму примерно 65 миллионов рублей, сообщает «Московский комсомолец».

Для сравнения, у эпической картины «Экипаж» семь лет назад сборы в первые дни были в семь раз ниже.

Первая художественная лента в мире, снятая в космосе, смогла привлечь внимание зрителей и ожидаемо заняла самую верхнюю строчку в чарте. Активно о фильме заговорили еще в 2021 году, когда было объявлено о полете съемочной команды в космос.