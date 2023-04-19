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Геофизики объяснили появление полярного сияния в европейской части России

Мощная магнитная буря уровня G4 была зафиксирована в воскресенье, 23 апреля. В связи с этим полярные сияния наблюдаются не только в средних широтах, но и в тропиках. Об этом сообщили исследователи на сайте Института прикладной геофизики.

Фото: Петр Митрофанов / «ВКонтакте»

«В конце суток 23 апреля зарегистрировано вторжение низкоэнергичных протонов в околоземное космическое пространство. Продолжается возмущение геомагнитного поля», — приводят сообщение «Известия».

По наблюдениям ученых, за последние сутки степень возмущенности магнитного поля Земли несколько раз повышалась до четвертого уровня. Всего в шкале магнитных бурь есть пять уровней, из которых G1 означает самую слабую, а G5 — экстремально сильную.

Уровень G4 предполагает многочасовые нарушения радиосвязи, а также спутниковой и низкочастотной радионавигации.

Известно, что магнитные бури и северное сияние взаимосвязаны. Оба явления вызваны влиянием частиц солнечного ветра на верхние слои атмосферы. Из-за сильной солнечной активности в воскресенье, 23 апреля, северное сияние могли наблюдать жители всей Центральной России, в том числе Москвы.

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В тот же день, 23 апреля, заведующая обсерваторией Санкт-Петербургского планетария Мария Смирнова рассказала, что магнитные бури, как и полярное сияние, не влияют на здоровье человека. По ее словам, об этом свидетельствуют современные исследования.