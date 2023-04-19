Общество

Меры ответственности за поджог леса надо ужесточать — Виктор Мусатов

48 человек в Псковской области в 2022 году получили штрафы за нарушение правил пожарной безопасности в лесах. Об этом в программе «Кузница» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сообщил председатель комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области Виктор Мусатов.

«Наверное, те меры ответственности, которые предусмотрены, нужно ужесточать. Хотя вот за прошлый год мы привлекли к ответственности за нарушение правил пожарной безопасности исключительно в лесах (это статья 8.32 Кодекса об административных правонарушениях) 48 лиц, их наказали на сумму почти 2 миллиона рублей», - рассказал Виктор Мусатов.

Он добавил, что система «Лесохранитель», которая в основном нацелена на профилактику лесных пожаров и на их выявление, также позволяет выявлять нарушителей. «Даже через нее мы в отдельных случаях выявляем этих поджигателей, передаем данные в главное управление МЧС. Они также привлекаются к административной ответственности», - отметил глава профильного комитета.