Общество

У россиянина взломали аккаунт на «Госуслугах» и записали добровольцем на СВО

Аккаунт жителя Сахалина на портале «Госуслуг» взломали и записали его добровольцем на специальную военную операцию. Об этом сообщается на официальном сайте управления МВД России по Сахалинской области.

Местному жителю позвонил неизвестный и представился сотрудником портала. Он сообщил, что аккаунт мужчины взломали, и попросил отправить цифры из СМС-сообщения. Мужчина так и сделал.

Через три дня потерпевший зашел в приложение «Госуслуги» в свой личный кабинет и обнаружил информацию о том, что он записан добровольцем на СВО, а также нецензурные высказывания. Заявитель на СВО добровольцем не записывался, так как является инвалидом. Возбуждено уголовное дело по факту неправомерного доступа к компьютерной информации.

Возможность подать на «Госуслугах» заявление на добровольное участие в военной операции появилась в октябре. Тогда же на портале открыли форму для обжалования призыва по частичной мобилизации.

Ранее Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций не подтвердило сообщения о планах рассылать электронные повестки в отдельных регионах через портал «Госуслуг».