День работника атомной промышленности в России отмечается сегодня

День работника атомной промышленности учрежден Указом президента РФ № 633 от 3 июня 2005 года и ежегодно отмечается в России 28 сентября.

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Дата для праздника выбрана не случайно. Именно 28 сентября в 1942 году Государственный комитет обороны СССР выпустил распоряжение «Об организации работ по урану» и одобрил создание при Академии наук специальной лаборатории атомного ядра. Таким образом, эта дата по праву считается Днём рождения российской атомной энергетики.

В 1943 году группа советских физиков под руководством Игоря Курчатова осуществила монтаж модели реактора для изучения нейтронно-физических процессов, что позволило накопить данные, которые легли в основу создания методов расчета атомных реакторов. В декабре 1946 года было организовано производство урана на базе бывшего патронного завода в городе Глазов. В 1948 году на комбинате № 817 в Озерске был запущен первый промышленный реактор по производству плутония мощностью 100 мегаватт.

29 августа 1949 года на Семипалатинском полигоне был успешно испытан первый советский ядерный заряд (РДС-1), в 1953-м году — первая термоядерная бомба, еще через год введена в строй первая в мире атомная электростанция (АЭС) в Обнинске, а в 1957 году спущен на воду первый в мире ледоход с ядерной энергетической установкой («Ленин»). И список достижений советских атомщиков можно продолжать еще долго.

Сегодня атомная отрасль России представляет собой мощный комплекс из около 450 предприятий и организаций, в которых занято свыше 350 тысяч человек. В структуре отрасли — четыре крупных научно-производственных комплекса: предприятия ядерного топливного цикла, атомного машиностроения, ядерного оружейного комплекса и отраслевые научно-исследовательские институты. Кроме того, в состав Госкорпорации «Росатом» входит единственный в мире атомный ледокольный флот (ФГУП «Атомфлот»).

В настоящее время на территории Российской Федерации действуют 11 АЭС. Процент производимой на АЭС электроэнергии достигает 20%. В будущем (ориентировочно к 2030 году) планируется довести этот показатель до 25%, то есть, четверть вырабатываемой в стране электроэнергии будет произведена на АЭС.

Действующие российские АЭС — Балаковская, Белоярская, Билибинская, Калининская (самая близкая к Москве), Курская, Кольская, Ленинградская, Нововоронежская, Смоленская, Ростовская и плавучая атомная теплоэлектростанция. К тому же ведутся работы на различных энергоблоках Белоярской, Нововоронежской, Ленинградкой и Балтийской АЭС.

В современных условиях атомная промышленность по праву считается одной из ключевых, стратегически важных отраслей российской экономики, развитию которой уделяется приоритетное государственное значение. Атомная отрасль способна выступить и локомотивом для развития других отраслей. Она обеспечивает заказ, а значит — и ресурс развития машиностроению, металлургии, материаловедению, геологии и строительной индустрии.

За прошедшие десятилетия трудом нескольких поколений ученых, инженеров, конструкторов и высококвалифицированных специалистов в России была создана мощная производственно-технологическая база, которая сегодня служит надежному обеспечению обороноспособности и энергетической безопасности государства, пишет Calend.ru. Также в результате их работы открылись широчайшие возможности для освоения космоса и арктических широт, эффективного развития энергетики, науки, здравоохранения. И сегодня по уровню научно-технических разработок в области проектирования реакторов, ядерного топлива и опыту эксплуатации АЭС российская атомная отрасль является одной из передовых в мире.

В сам же праздник на предприятиях отрасли и на правительственном уровне проходят различные торжественные и праздничные мероприятия. Здесь подводятся итоги развития отрасли за прошедший период, рассматриваются вопросы, связанные с планами дальнейшего развития, вручаются государственные награды и ценные подарки работникам, добившимся успехов в профессиональной деятельности.