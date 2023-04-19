Общество

Ограничение на посещение лесов ввели в Великолукском и Куньинском районах

Ограничение на посещение гражданами лесов ввели в Великолукском и Куньинском районах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

«Постановлением администрации Куньинского района от 24 апреля 2023 года №186 на территории Куньинского района введен особый противопожарный режим, которым, в том числе, ограничено посещение гражданами лесов. Аналогичные ограничения введены и на территории Великолукского района (постановление администрации района №552 от 25 апреля 2023 года)», - сообщили в правительстве.

За нарушение правил пожарной безопасности в лесах в период действия особого противопожарного режима предусмотрена повышенная административная ответственность. Размер штрафа на граждан составляет от 40 до 50 тысяч рублей.

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В текущем году на территории Великолукского и Куньинского районов было зарегистрировано четыре лесных пожара; площадь, пройденная огнем, составила 2,65 га.