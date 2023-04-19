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Общество

Ольга Потапова о палах травы в Палкинском районе: До населения не достучаться

26.04.2023 11:27|ПсковКомментариев: 0

Ситуация с палами травы в Палкинском районе сложная. Об этом в программе «Кузница» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сообщила глава Палкинского района Ольга Потапова.

Фото: Ольга Потапова / «ВКонтакте»

«Ситуация с палами травы сложная в том плане, что до населения нам не достучаться. Все-таки они используют этот метод, поджигают траву и думают, что это полезно для природы. Но, к большому сожалению, это несет только вред как и природе, так и животному миру, всем. Мы со своей стороны проводим, конечно, профилактические беседы с населением. Со школьниками ежегодно проводим встречи, приглашаем специалистов в этой области, они рассказывают, показывают. В этом году мы даже заказали ролик Палкинского района для начальной школы, и показываем его в рамках дополнительного образования. Будем надеяться, что это сработает, и наши детки будут бережно относиться к природе», - рассказала Ольга Потапова.

Она уточнила, что решения по всем точкам ландшафтных пожаров в районе отрабатывают «в ручном режиме». Сотрудники выезжают на каждую точку лично для оценки опасности возгорания для населенных пунктов и лесов.

Теги: #Палкинский район #пал травы
Источник: Псковская Лента Новостей
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Сюжет: Палы травы и лесные пожары в Псковской области - 2023 Псковские садоводы отказываются от сжигания мусора из-за пожароопасного сезона Ольга Потапова о палах травы в Палкинском районе: До населения не достучаться Ограничение на посещение лесов ввели в Великолукском и Куньинском районах Меры ответственности за поджог леса надо ужесточать — Виктор Мусатов Земля после лесного пожара восстанавливается 7-8 лет — псковский эколог Причину образования «гриба» из дыма над Псковским районом установили в МЧС Авиапатрулирование лесов организовали в Псковской области для выявления пожаров «Гриб» из дыма напугал жителей псковского Неелово-2. ФОТО Фотофакт: Столбы черного дыма поднимаются в небо на Запсковье Трава снова горела на островах между псковскими деревнями Писковичи и Кусва Девять ландшафтных пожаров ликвидировали в Псковской области за сутки Шесть ландшафтных пожаров потушили в Псковской области за сутки Еще семь ландшафтных пожаров ликвидировали в Псковской области Трава горит в псковской деревне Родина. ВИДЕО Восемь ландшафтных пожаров произошло в Псковской области за сутки Трава снова горит на поле на дальнем Запсковье. ВИДЕО В трех районах Псковской области приобрели средства пожаротушения после вмешательства прокуратуры Четыре термоточки зафиксировали в Невельском районе Вероятность возникновения ландшафтных пожаров возрастет в Псковской области из-за сильного ветра Пора выжженной земли Общенациональное бедствие: почему нельзя жечь траву весной и как за это наказывают псковичей «Беседка»: Замначальника ГУ МЧС России по Псковской области Владимир Якунин о палах травы. ВИДЕО Троих псковичей привлекли к ответственности за поджог травы Первый в этом году лесной пожар зарегистрировали в Псковской области Выжигателями травы в Псковской области могут оказаться «чёрные копатели» – МЧС Почти 20 палов травы зафиксировало МЧС в Псковской области за два дня Девять ландшафтных пожаров случилось в Псковской области за сутки Полоса горения при пале травы в Псковском районе приблизилась к двум километрам Владимир Кузь призвал вводить земли в сельхозоборот для борьбы с палом травы На дальнем Запсковье вновь горит трава на поле. ВИДЕО МЧС зафиксировало палы травы в четырех районах Псковской области Пожароопасный сезон устанавливается в Псковской области с 10 апреля Пал травы ликвидируют вблизи деревни Тупицы в Псковской области Трава горит на поле на дальнем Запсковье. ФОТО Пал травы зафиксировали в Палкинском районе Пожароопасный сезон устанавливается в Псковской области с 10 апреля
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