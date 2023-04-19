Общество

Ольга Потапова о палах травы в Палкинском районе: До населения не достучаться

Ситуация с палами травы в Палкинском районе сложная. Об этом в программе «Кузница» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сообщила глава Палкинского района Ольга Потапова.

Фото: Ольга Потапова / «ВКонтакте»

«Ситуация с палами травы сложная в том плане, что до населения нам не достучаться. Все-таки они используют этот метод, поджигают траву и думают, что это полезно для природы. Но, к большому сожалению, это несет только вред как и природе, так и животному миру, всем. Мы со своей стороны проводим, конечно, профилактические беседы с населением. Со школьниками ежегодно проводим встречи, приглашаем специалистов в этой области, они рассказывают, показывают. В этом году мы даже заказали ролик Палкинского района для начальной школы, и показываем его в рамках дополнительного образования. Будем надеяться, что это сработает, и наши детки будут бережно относиться к природе», - рассказала Ольга Потапова.

Она уточнила, что решения по всем точкам ландшафтных пожаров в районе отрабатывают «в ручном режиме». Сотрудники выезжают на каждую точку лично для оценки опасности возгорания для населенных пунктов и лесов.