Общество

Олег Брячак пожелал депутатам прочувствовать, что такое средняя зарплата

Законопроект о приравнивании зарплат депутатов к средним по стране оценил председатель Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия – Патриоты - За правду!», депутат Псковского областного Собрания Олег Брячак в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«Я считаю, что это замечательная инициатива. Объясняю, почему. В Советском Союзе депутаты любого уровня были люди в основном из трудового класса. То есть основное свое время этот человек работал либо трактористом, либо машинистом, либо стоял за станком. Когда собиралась сессия, этот депутат реально представлял интересы того пласта общества, к которому он принадлежал. Это был эффективный и правильный депутат, на содержание которого государство не тратило ровным счетом ничего, кроме, быть может, компенсации за проживание и питание в гостинице на время сессии. Сегодня мы видим совершенно иную картину. Если возьмем Государственную Думу, то увидим, что там работает, если это можно так назвать, 450 депутатов, которые получают заработную плату свыше 400 тысяч рублей в месяц. Они обеспечены транспортом, жильем, санаторно-курортным жильем и прочими льготами. Я считаю, что в настоящее время в нашей стране необходимо сокращать такие нецелевые расходы. Если человек действительно великий патриот своей Родины и хочет приносить пользу путем принятия законопроектов, то пусть он как раз на среднюю зарплату и будет работать. Заодно прочувствует, что такое средняя зарплата по стране, окажется в шкуре тех людей, которые реально живут на эту среднюю зарплату, а точнее выживают».

Ранее сообщалось, что группа депутатов от фракции «Справедливая Россия — За правду» во главе с ее руководителем Сергеем Мироновым внесли на рассмотрение в Госдуму соответствующий законопроект. Также призвали отменить ряд льгот для них.