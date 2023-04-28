Общество

Дожди со снегом прогнозируются в Псковской области

Европейская часть России на этой неделе окажется во власти арктического холода.

«Мощное похолодание началось ещё накануне. Снегопады пронеслись по крайнему северо-западу России: На остальной территории Русской равнины обошлось без снегопадов. Метели связаны с вторжением в Европейскую Россию очередного атлантического циклона. Вслед за его холодным фронтом в нашу страну начал пробиваться ледяной воздух из акватории Баренцева моря. Сегодня облачность накроет уже всю северную половину Русской равнины. Зона снегопадов заметно увеличится в размерах: снег будет примешиваться к дождям вплоть до линии Псков-Сыктывкар», - сообщает центр «Фобос».

Это случится и в Санкт-Петербурге. Наибольшая вероятность зарядовых снегопадов – в утренние и вечерние часы. Вместе с этим, в Северной столице заметно понизится температура: после вчерашних +11° сегодня на пике прогрева будет только около +6°С. А к полуночи дело может дойти до заморозков.

В последующие дни арктический воздух продолжит распространяться по европейской территории России. На северо-западе этой зоны ожидается снег. Но в северной части Европейской России небо прояснится – здесь станет усиливаться антициклон. И благодаря этому процессу, похолодание окажется кратковременным.

В Санкт-Петербурге небольшие дожди вперемешку со снегом будут идти ближайшие два дня. На термометрах только +5…+6°С, а это почти на 7°С ниже нормы. Но уже в субботу благодаря очагу высокого давления облака рассеются и температурный режим станет возвращаться в рамки климата: к понедельнику на берегах Невы около +12°С.

В Центральной России в четверг-пятницу ещё удержится майская погода: в Москве сегодня около +15°С, завтра +12°С. Но в выходные природа перебросит жителей мегаполиса на месяц назад, в начало апреля — днём +6…+8°С, и дожди, переходящие в снег. Тепло в столицу вернётся только на следующей неделе.

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