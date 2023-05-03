Общество

Ночные заморозки до -7°C ожидаются в Псковской области

Ночные заморозки до -7°C ожидаются в Псковской области 5 и 6 мая. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщила начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.

«Действительно, предстоящие ночи, да и дни тоже, будут холодными. Ночные температуры будут снижаться, предстоящей ночью температура будет колебаться от -2 до +3°C. Две следующие ночи, 5 и 6 мая, будут, как мы прогнозируем, с достаточно низкими температурами от - 1 до - 7°C. Если говорить о посадках, то сейчас достаточно рискованно сажать что-то на территории Псковской области в открытый грунт», - рассказала Тала Нещадимова.

Синоптик отметила, что по климатической норме первая половина мая не может быть достаточно теплой, поэтому любые посадки без риска в это время стоит вести только в отапливаемых помещениях.