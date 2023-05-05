Общество

Противопожарный лесной центр продолжит использование беспилотников в исключительном праве

Противопожарный лесной центр продолжит использование беспилотников в исключительном праве. Об этом заявил директор государственного учреждения Олег Черней в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM».

«У нас на вооружении имеются беспилотные летальные аппараты. В свете вышедшего указа губернатора мы являемся той организацией, которая в исключительном праве в границах лесного фонда может использовать их по назначению», – отметил он.

Напомним, ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников подписал указ о введении с 5 мая запрета на запуск гражданских беспилотных летательных аппаратов на территории Псковской области. Исключение – БПЛА, используемые по решениям органов государственной власти, органов местного самоуправления, а также для мониторинга объектов трубопроводного, железнодорожного транспорта, пожароопасной обстановки и ряда других.