Общество

Высокая пожарная опасность ожидается в Псковской области

Высокая пожарная опасность ожидается в Псковской области, сообщает Псковское ЦГМС – филиал ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

«С 10 мая местами, с 12 мая в большинстве районов по Псковской области ожидается высокая пожарная опасность - 4 класс по региональной шкале», - говорится в сообщении.

Главное управление МЧС России по Псковской области напоминает, что главными причинами пожаров зачастую становятся неосторожное обращение с огнем. «Во избежание несчастных случаев настоятельно рекомендуем вам соблюдать правила пожарной безопасности!» - призвали в ведомстве.

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В случае возникновения пожара или задымления следует незамедлительно звонить по номеру вызова пожарной охраны 101 или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112.